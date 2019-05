Giải mã thú vui đẫm máu trên sông thời Ai Cập cổ đại

Cuộc so tài của các ngư dân ở Ai Cập cổ đại tại các con sông như sông Nile được biết đến là vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Theo một số tài liệu lịch sử, trong trò chơi nguy hiểm trên, hai nhóm người chẽ chèo thuyền ra giữa sông và giao chiến. Hai bên đều cố gắng đẩy đối phương xuống nước và tiêu diệt họ bằng những chiếc gậy dài. Đối tượng tham gia trò chơi là những ngư dân Ai Cập thời cổ đại. Bên cạnh mục đích tổ chức cuộc chơi nguy hiểm trên để giải trí, cuộc so tài của các ngư dân còn được cho là để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn đánh bắt cá. Theo đó, hai đội chơi sẽ tìm đủ mọi cách để đánh bại đối phương. Do vậy, họ sẽ có thể gặp những thương tích nặng, thậm chí là chết đuối nếu như rơi xuống nước mà không biết bơi. Không chỉ gặp nguy hiểm từ đối thủ, ngư dân còn phải đối mặt với những tình huống tàn khốc khác từ những "quái vật" ẩn mình dưới sông. Cụ thể, vào thời cổ đại, bên dưới sông Nile có rất nhiều cá sấu. Do vậy, nếu chẳng may ngư dân rơi xuống nước trong cuộc so tài với đối thủ thì có nguy cơ cao trở thành mồi cho cá sấu. Những con cá sấu nổi tiếng hung dữ, háu ăn và luôn chờ trực tấn công con mồi để thỏa mãn cơn đói khủng khiếp. Thêm nữa, cá sấu được coi là một loài vật linh thiêng ở Ai Cập thời cổ đại. Do vậy, người Ai Cập tin rằng việc một người bị cá sấu ăn thịt là vinh dự lớn lao. Không chỉ cá sấu, sông Nile còn là nơi sinh sống của hà mã. Những con hà mã với cơ thể to lớn có thể làm lật úp thuyền của ngư dân khiến họ mất mạng. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

