Giải mã thú vị: Tháp nghiêng Pisa được "nắn thẳng" tài tình thế nào?

Tháp nghiêng Pisa là một trong những biểu tượng du lịch của nước Ý, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Điểm thú vị của công trình này là độ nghiêng độc đáo và những mốc lịch sử quan trọng, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Công trình Tháp nghiêng Pisa được cho là đang xuống cấp nghiêm trọng, và có thể đối mặt nguy cơ đổ sụp bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên theo một khảo sát mới đây của nhóm kỹ sư được tài trợ bởi Opera Primaziale Pisana (OPA), tình trạng của tòa tháp đã tốt hơn nhiều so với dự báo. Cụ thể, tòa tháp đang trở lại với phương thẳng đứng và cao hơn 4 cm so với khoảng 2 thập kỷ qua, kể từ khi những nỗ lực nhằm bảo trì và ổn định tòa tháp được đưa ra. "Xét trên việc đây là một bệnh nhân 850 tuổi, với độ nghiêng khoảng 5 mét và độ lún hơn 3 mét, thì tình trạng sức khỏe của Tháp nghiêng Pisa là rất tuyệt vời", người phát ngôn của OPA cho biết. Đây được xem là một nỗ lực phi thường của các kỹ sư và nhà khoa học địa chất, khi đã đưa ra những giải pháp để nắn thẳng tòa tháp 8 tầng. Mọi sự cố gắng tưởng chừng như "đổ xuống sông xuống bể" vào năm 1990, khi Tháp Pisa không còn ở trên mặt đất cứng nữa, mà nghiêng 5,5 độ về phía Nam. Điều này vượt quá giới hạn cho phép, và các kỹ sư đều nghĩ rằng tòa tháp sẽ sụp đổ.Ngay sau đó, tòa tháp đã bị đóng cửa đối với công chúng và chính phủ Ý mời một nhóm chuyên gia, do kỹ sư dân sự Michele Jamiolkowski đứng đầu, để tìm ra cách cứu lấy tòa tháp. Ban đầu, nhóm chuyên gia kết hợp cùng các nhà khoa học nghĩ đến việc bơm xi măng vào bên dưới tòa tháp để gia cố, nhưng quyết định rằng cách làm này quá rủi ro. Rốt cuộc, họ đào đất từ mặt phía Bắc của tòa tháp, khiến vùng này sụt xuống và kéo tòa tháp đứng lên. Dự án kéo dài một thập kỷ, và đã được hoàn thành vào năm 2001. Kết quả ghi nhận tòa tháp đã thẳng lên khoảng 40 cm, nhưng độ nghiêng của nó vẫn lớn hơn gấp đôi so với độ nghiêng ban đầu, khi việc xây dựng hoàn thành vào năm 1350. Vào năm 2013, các nhà nghiên cứu từ cơ quan Khoa học quốc gia của Úc (CSIRO) một lần nữa vào cuộc. Họ lập bản đồ mọi ngóc ngách của tòa tháp bằng máy quét 3D, tạo ra một số bản tái tạo kỹ thuật số của tòa tháp. Bằng nhiều biện pháp kỹ thuật, nhóm nghiên cứu thành công cố định tòa tháp, và điều quan trọng hơn là đã gia cố cấu trúc của nó, khiến tháp trở nên ổn định hơn. Theo báo cáo mới đây, Tháp nghiêng Pisa hiện chỉ lắc lư rất nhẹ, dao động trung bình khoảng nửa milimet mỗi năm. Ước tính, Tháp có thể sẽ được an toàn trong ít nhất 300 năm, và có thể hơn nữa. Một số nhà khoa học thậm chí còn nghĩ rằng những nỗ lực phục hồi tòa tháp có thể thành công đến mức một ngày nào đó, nó sẽ có thể tự phục hồi. Tháp nghiêng Pisa được thiết kế làm tháp chuông bên cạnh nhà thờ Pisa, trong quảng trường Piazza del Miracoli (Quảng trường màu nhiệm) ở phía Bắc thành phố Pisa, Italia. Đây là một công trình trong cụm công trình kiến trúc tôn giáo bao gồm: Nhà thờ lớn (xây dựng từ năm 1063 đến thế kỷ thứ XIII mới xong), Lễ đường rửa tội (xây dựng từ năm 1063 đến thế kỷ thứ XIV), Tháp chuông (chính là tháp nghiêng Pisa và Khu nghĩa trang (xây dựng năm 1174). Tòa tháp này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1173 với thiết kế thẳng đứng có 8 tầng tháp. Nhưng đến năm 1178 khi đang xây dựng tới tầng thứ hai, tòa tháp này đã dừng thi công một thời gian do lớp đất yếu nên tháp bắt đầu bị sụt lún dẫn đến cả tòa tháp thẳng đứng nghiêng dần. Mặc dù tòa tháp bị nghiêng, công trình này vẫn được tiếp tục xây dựng và được gia cố bằng những biện pháp địa kỹ thuật. Đến năm 1372 tháp nghiêng Pisa được xây dựng hoàn chỉnh và độ nghiêng tại thời điểm đó là 3,9 độ, thân tháp nghiêng hướng đông nam.

