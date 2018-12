Giải mã thế giới của người chết ở Ai Cập cổ đại

Là một trong những nền văn minh cổ xưa nổi tiếng nhất lịch sử thế giới, Ai Cập cổ đại tin rằng tồn tại một thế giới khác - nơi con người sống sau khi qua đời. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, chết không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của một con người. Cái chết chỉ là sự chuyển tiếp cuộc sống của một người từ thế giới trần tục sang thế giới vĩnh hằng của các vị thần. Để có thể sang thế bên kia, thi hài người chết phải còn nguyên vẹn. Do vậy, người Ai Cập cổ đại thực hiện ướp xác để thi hài không bị phân hủy. Có như vậy, linh hồn người chết mới sang được thế giới bên kia. Để sang thế giới của các vị thần, người Ai Cập có “Cuốn sách của cái chết” hay còn gọi “tử thư”. Nó được coi là kim chỉ nam đến thế giới vĩnh hằng cùa con người sau khi chết. Các pharaoh, quý tộc Ai Cập cổ đại đều có một “Cuốn sách của cái chết” riêng. Người ta sẽ đọc nội dung cuốn sách trong suốt quá trình ướp xác. Người Ai Cập làm như vậy vì quan niệm các bùa chú, phép thuật trong cuốn sách sẽ bảo vệ thể xác, giữ lại trí thông minh, trí nhớ và sinh lực của người mất ở thế giới bên kia. Để đến được vùng đất của các vị thần sinh sống, linh hồn người quá cố phải vượt qua các thử thách nguy hiểm do thần Osiris đặt ra. Khi đã vượt qua mọi thử thách, linh hồn người chết sẽ tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu, gặp lại những người thân đã mất cũng như vẫn sở hữu tài sản, động vật yêu thích... như khi còn sống. Thế giới của người chết được mô tả là một thế giới hoàn hảo. Tại đây, linh hồn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sung túc và sống mãi với những người thân yêu mà không bao giờ phải chia xa. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

