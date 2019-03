Giải mã sức hủy diệt khủng khiếp của quái vật rắn 9 đầu

Là một trong những quái vật đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp, quái vật rắn 9 đầu Hydra mang trong mình những đặc điểm có sức hủy diệt kinh hoàng. Hydra là con của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon và nữ quái vật Ekhidna. Không giống như cha, Hydra chỉ có 9 chiếc đầu. Đầu của quái vật này rất đặc biệt khi mỗi chiếc bị chặt đi thì sẽ mọc ra 2 chiếc đầu khác. Điều này có nghĩa giết được Hydra là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.Rắn 9 đầu Hydra còn có máu độc, hơi thở hôi thối có khả năng đoạt mạng người. Đuôi của nó khá dài và khỏe. Do vậy, Hydra sử dụng chiếc đuôi khỏe này để quật nát và dọn sạch bất cứ chướng ngại nào trên đường đi. Theo thần thoại, Hydra được vợ của thần Zeus đưa xuống Trái Đất để giết hại anh hùng Hercules - con trai riêng của Thần Zeus với Alcmene. Theo đó, Hercules đã có cuộc chiến khốc liệt với Hydra tại vùng đầm lầy thuộc Lernaean - nơi quái vật rắn 9 đầu sinh sống. Để tiêu diệt Hydra, Hercules nhận được sự trợ giúp đắc lực của người cháu trai Iolaus. Mỗi lần Hercules chặt một cái đầu của Hydra thì Iolaus dùng lửa đốt chỗ đó để ngăn đầu của quái vật này mọc thêm 2 cái khác. Nhờ kế hoạch thông minh này, Hydra lần lượt bị chặt toàn bộ 9 chiếc đầu. Sau cùng, Hercules chôn quái vật Hydra 9 đầu ở sâu dưới đất rồi dùng hòn đá to lấp kín ở bên vệ đường từ hang ổ của quái vật về thành Elaeus ở Thrace. Nhờ việc tiêu diệt Hydra thành công, Hercules lập được chiến công thứ 2 trong số 12 kỳ công hiển hách. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

