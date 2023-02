Giải mã mật thư của nữ hoàng Scotland sau 4 thế kỷ bị hành quyết

Một nhóm gồm ba nhà giải mã quốc tế đã mất 10 năm để phá được mật mã mà Mary Stuart, Nữ hoàng Scotland sử dụng để viết khoảng 57 bức thư đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris. Ba chuyên gia - bao gồm nhà khoa học máy tính, nhà mật mã học người Pháp George Lasry; nghệ sĩ piano, giáo sư âm nhạc người Đức Norbert Biermann; và nhà vật lý Nhật Bản Satoshi Tomokiyo - đã sử dụng thuật toán máy tính, phân tích ngôn ngữ và các kỹ thuật giải mã thủ công để khám phá ý nghĩa của các bức thư bí ẩn. Ông Lasry cho biết việc giải mã giống như "giải một ô chữ rất lớn", trong đó họ dành phần lớn thời gian cho việc "sao chép các ký tự được mã hóa (tổng cộng 150.000 ký hiệu) và giải nghĩa chúng". Kết quả là họ đã xác định được tổng cộng 50.000 từ giúp làm sáng tỏ khoảng thời gian bị giam cầm của Nữ hoàng Mary. Ba nhà giải mã phát hiện ra rằng mật thư của nữ hoàng Scotland được viết bằng tiếng Pháp chứ không phải bằng tiếng Ý như các chuyên gia lâu nay đã tin. Họ cũng có thể xác định rằng những bức thư có khả năng được Nữ hoàng Mary viết trong khoảng thời gian 1578-1584, tức 6 năm trong tổng số 19 năm bà bị giam cầm bởi người cô họ, Nữ hoàng Elizabeth I của Anh. Hầu hết chúng đều được gửi đến sứ giả của Pháp tại Anh Michel de Castelnau. Tài liệu mới được giải mã, tổng cộng khoảng 50.000 từ, làm sáng tỏ thời gian Mary bị giam cầm ở Anh. Mary Stuart, một người Công giáo, là người đầu tiên thừa kế ngai vàng nước Anh sau người em họ theo đạo Tin lành của bà, Nữ hoàng Elizabeth I. Người Công giáo coi Mary là vị vua chính đáng, hợp pháp. Coi Mary Stuart là một mối đe dọa, Elizabeth I đã bỏ tù người em họ của mình trong 19 năm, dưới sự giám sát của Bá tước Shrewsbury ở Anh trong phần lớn thời gian đó. Cô bị xử tử bằng cách chặt đầu ở tuổi 44 vì bị cáo buộc tham gia vào âm mưu ám sát Elizabeth I. Nhưng Mary không nhàn rỗi khi bị giam cầm. Cô duy trì thư từ thường xuyên với các đồng minh và cố gắng chiêu mộ những người đưa tin để giấu những bức thư của mình khỏi kẻ thù. Những lá thư mới tiết lộ những chi tiết mới về sự giao tiếp của cô với Michel de Castelnau, sieur de la Mauvissière, đại sứ Pháp tại Anh. Việc trao đổi thư từ có thể đã bắt đầu sớm nhất là vào năm 1578. Đại sứ đã chuyển những lá thư của Mary cho các đại lý của cô ấy ở Pháp. Chính phủ Anh đã biết về các hoạt động bí mật của cô ấy, và đến lượt Walsingham theo dõi Mary trong thời gian cô ấy bị giam cầm. Anh ta có thể lấy được một số bức thư của cô ấy thông qua một điệp viên bên trong đại sứ quán Pháp - đó là lý do tại sao một số trong số 57 bức thư bí ẩn được giải mã bởi nhóm cũng có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Anh. Trong các bức thư, Mary phàn nàn về điều kiện bị giam cầm và sức khỏe yếu. Cô ấy than thở rằng các cuộc đàm phán của cô ấy với Elizabeth I để được trả tự do đã không được thực hiện một cách thiện chí. Mary kể chi tiết về việc cô ấy không thích Walsingham cũng như Robert Dudley, Bá tước Leicester - người anh họ yêu thích của cô ấy. ma-ri-a cũng cố gắng mua chuộc các quan chức của nữ hoàng. Những bức thư cũng thể hiện sự đau khổ mà Mary cảm thấy khi vào tháng 8 năm 1582, con trai bà, James - người cuối cùng trở thành Vua James I của Anh hai thập kỷ sau - bị bắt cóc. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những gia tộc có màu da xanh kỳ quái như Xì Trum. Nguồn: Kienthucnet.

