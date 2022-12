Lật lại vụ mất tích bí ẩn của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie

Vụ mất tích bí ẩn trong 11 ngày của Agatha Christie bắt đầu vào tối ngày 4/12/1926, nhà văn Agatha Christie, chỉ mang theo một chiếc cặp, hôn chúc ngủ ngon con gái thân yêu và rời khỏi căn nhà chung của hai vợ chồng. Đại tá Archibald Christie, chồng của Agatha Christie, lúc đó đã bí mật ngoại tình với một cô gái trẻ hơn. Khi ấy, bà Agatha 36 tuổi và đã xuất bản một vài quyển tiểu thuyết trinh thám. Việc bà mất tích thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, trong đó thông tin này được đăng trên trang đầu của tờ New York Times ngày 6/12/1926. Bản tin này cũng đề cập đến việc chiếc xe hơi của bà được phát hiện nằm gần Guildford, bên rìa một cái hố lớn và bánh trước của xe thậm chí đã kề cận miệng hố. Sau ba ngày tìm kiếm, vào ngày 8/12/1926, cảnh sát đã dừng việc truy lùng tung tích nhà văn này. Họ cho biết, gia đình nhận được thư từ bà. Theo đó, bà cho biết sẽ đến một spa ở Yorkshire để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Vào ngày 10/12/1926, cảnh sát tiếp tục hoạt động tìm kiếm. Họ thậm chí còn mang theo một chú chó của nhà văn này tới hiện trường để lần theo mùi hương còn lưu tại ở đây. Theo New York Times, các thám tử tham gia vụ án từng nói rằng trường hợp này có thể là một vụ tự sát. Ngày 11/12/1926, một tuần sau khi nữ nhà văn mất tích, cảnh sát đã vô cùng bối rối. Không có nhân chứng đáng tin cậy nào nhìn thấy bà kể từ đêm bà rời khỏi căn nhà ở Sunningdale. Tuy nhiên, có một diễn biến mới quan trọng. Nhà văn đã để lại ba lá thư: Một cho thư ký của bà, một cho anh rể và một cho chồng bà - người từ chối tiết lộ nội dung trong đó. Ngày 12/12/1926, các thám tử tham gia vụ điều tra kêu gọi sự giúp đỡ từ những người lái xe môtô và giới thám tử nghiệp dư. Họ cho biết cảnh sát vẫn tin rằng nhà văn này đang ở đâu đó không xa nơi tìm thấy chiếc xe bị mất tích. Vào ngày 13/12/1926, từ 10.000 đến 15.000 người tham gia tìm kiếm bà Agatha cùng hàng chục chú chó săn. Cùng ngày, cảnh sát đưa ra suy đoán nữ nhà văn có thể đang ở London, thay đổi trang phục và có lẽ là mặc quần áo nam giới. Lúc này cũng có nhiều tin đồn về việc bà để lại một phong bì niêm phong chỉ được mở ra trong trường hợp thi thể bà được phát hiện. Các nhà tâm linh thậm chí đã tổ chức một buổi lễ tại nơi phát hiện ra chiếc xe của bà. Trong bản tin ngày 14/12/1926, tờ New York Times cho biết cảnh sát đã tìm thấy một số manh mối mới quan trọng, bao gồm một cái chai có nhãn viết bằng than chì, nhiều mảnh bưu thiếp bị xé rách, áo khoác lông thú của nữ giới, một hộp phấn, mẩu đuôi bánh mì, một chiếc hộp bằng bìa các tông và hai cuốn sách thiếu nhi. Các thám tử lúc này đưa ra một giả thuyết mới về việc bà Agatha không có ý định trở về sau khi đã ra đi. Đầy bất ngờ, nữ nhà văn đã được tìm thấy ở một spa tại Harrogate, Yorkshire vào ngày 15/12/1926, chín ngày sau khi bà mất tích. Chồng bà đã thông báo với phóng viên rằng bà không nhận rõ bản thân và bị mất trí nhớ. Cuối cùng, 15 tháng sau sự việc, Agatha chính thức đệ đơn ly hôn chồng mình. Mời quý độc giả xem video: TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong | VTV24.

