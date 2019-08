Giải mã hội Tam Điểm bí ẩn nhất lịch sử loài người

Hội Tam Điểm được coi là hội kín có lịch sử lâu đời, bí ẩn và quy mô bậc nhất thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, hội kín này xuất hiện từ cuối thế kỷ 16 tại Scotland, sau đó lan sang Anh và các nước châu Âu khác. Cho tới năm 1717, nó chính thức trở thành một hội phái tại London. Nguyên nghĩa tên gọi Hội Tam Điểm (tiếng Anh: Freemasonry; tiếng Pháp: Franc-maçonnerie) nghĩa là "Nền tảng tự do". Tên gọi Tam Điểm trong tiếng Việt được cho là do các hội viên người Pháp khi viết thư cho nhau thường thêm 3 chấm như 3 đỉnh hình tam giác đều sau danh xưng.Biểu tượng của Hội Tam Điểm là chiếc compa kết hợp với thước vuông và có chữ G ở giữa, đề cao trí tuệ, kiến thức của con người. Tôn chỉ của Hội là tập hợp những người ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới muốn hiến thân cho sự vươn lên về phương diện tinh thần và luân lý. Hội Tam Điểm truyền bá một lối giáo dục có tính bí truyền, sử dụng nhiều biểu tượng và nghi lễ. Nó khuyến khích thành viên hành động vì sự tiến bộ nhân loại, nhưng để cho mỗi thành viên lựa chọn cách để thực hành điều đó. Hoạt động từ thiện là một trong những phương thức hành động của họ. Hội Tam Điểm được phân chia thứ bậc rõ ràng: Ba cấp khác nhau gồm mới gia nhập, trung cấp, cao cấp. Để trở thành hội viên, một người phải có sự tiến cử của thành viên cao cấp. Người đó cũng phải trên 18 tuổi và trải qua những thử thách để chứng minh kiến thức và trí tuệ của bản thân. Các thành viên Hội Tam điểm bị buộc phải giữ bí mật của các huynh đệ. Bộ phận điều hành của hội được gọi là Chi hội lớn. Trên thế giới, có nhiều chi hội song không có một cơ quan điều hành đơn nhất. Một chi hội có thể chỉ có một người. Trong nhiều thế kỷ, Hội Tam điểm đã tạo nên những thay đổi lịch sử thông qua những đóng góp to lớn của họ trong nhiều lĩnh vực cho cộng đồng. Dù vậy, hội kín này cũng được cho là liên quan đến các âm mưu khuynh đảo nền chính trị ở nhiều quốc gia Âu – Mỹ. Dù ngày nay hội Tam Điểm có ít ảnh hưởng và không còn bí mật như thuở xưa, song đây vẫn là hội kín quy mô lớn nhất thế giới còn hoạt động. Theo một số nguồn, Hội Tam điểm hiện tại có hơn 6 triệu thành viên ở khắp năm châu. Nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng được cho là thành viên Hội Tam Điểm, trong đó có thể kể đến những cái tên như George Washington, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Goethe, Mozart, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Al Gore, Henry Ford, Motilal Nehru… Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

Hội Tam Điểm được coi là hội kín có lịch sử lâu đời, bí ẩn và quy mô bậc nhất thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, hội kín này xuất hiện từ cuối thế kỷ 16 tại Scotland, sau đó lan sang Anh và các nước châu Âu khác. Cho tới năm 1717, nó chính thức trở thành một hội phái tại London. Nguyên nghĩa tên gọi Hội Tam Điểm (tiếng Anh: Freemasonry; tiếng Pháp: Franc-maçonnerie) nghĩa là "Nền tảng tự do". Tên gọi Tam Điểm trong tiếng Việt được cho là do các hội viên người Pháp khi viết thư cho nhau thường thêm 3 chấm như 3 đỉnh hình tam giác đều sau danh xưng. Biểu tượng của Hội Tam Điểm là chiếc compa kết hợp với thước vuông và có chữ G ở giữa, đề cao trí tuệ, kiến thức của con người. Tôn chỉ của Hội là tập hợp những người ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới muốn hiến thân cho sự vươn lên về phương diện tinh thần và luân lý. Hội Tam Điểm truyền bá một lối giáo dục có tính bí truyền, sử dụng nhiều biểu tượng và nghi lễ. Nó khuyến khích thành viên hành động vì sự tiến bộ nhân loại, nhưng để cho mỗi thành viên lựa chọn cách để thực hành điều đó. Hoạt động từ thiện là một trong những phương thức hành động của họ. Hội Tam Điểm được phân chia thứ bậc rõ ràng: Ba cấp khác nhau gồm mới gia nhập, trung cấp, cao cấp. Để trở thành hội viên, một người phải có sự tiến cử của thành viên cao cấp. Người đó cũng phải trên 18 tuổi và trải qua những thử thách để chứng minh kiến thức và trí tuệ của bản thân. Các thành viên Hội Tam điểm bị buộc phải giữ bí mật của các huynh đệ. Bộ phận điều hành của hội được gọi là Chi hội lớn. Trên thế giới, có nhiều chi hội song không có một cơ quan điều hành đơn nhất. Một chi hội có thể chỉ có một người. Trong nhiều thế kỷ, Hội Tam điểm đã tạo nên những thay đổi lịch sử thông qua những đóng góp to lớn của họ trong nhiều lĩnh vực cho cộng đồng. Dù vậy, hội kín này cũng được cho là liên quan đến các âm mưu khuynh đảo nền chính trị ở nhiều quốc gia Âu – Mỹ. Dù ngày nay hội Tam Điểm có ít ảnh hưởng và không còn bí mật như thuở xưa, song đây vẫn là hội kín quy mô lớn nhất thế giới còn hoạt động. Theo một số nguồn, Hội Tam điểm hiện tại có hơn 6 triệu thành viên ở khắp năm châu. Nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng được cho là thành viên Hội Tam Điểm, trong đó có thể kể đến những cái tên như George Washington, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Goethe, Mozart, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Al Gore, Henry Ford, Motilal Nehru… Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.