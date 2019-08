Giải mã cực sốc quái vật rừng Amazon ăn thịt trẻ em

Những câu chuyện về quái vật rừng Amazon - trăn Anaconda gây xôn xao dư luận suốt nhiều thập kỷ. Chúng sinh sống chủ yếu ở lưu vực sông Amazon, ẩn náu trong các đầm lầy, sông và rừng rậm của khu vực Nam Mỹ. Loài trăn Anaconda nổi tiếng với kích thước to lớn. Tên gọi của quái vật to lớn này được cho bắt nguồn từ một từ địa phương. Cụ thể, một giả thuyết cho rằng tên của loài trăn Anaconda bắt nguồn từ chữ “henakanday” trong thổ ngữ Sinhalese của Sri Lanka có nghĩa là “rắn thần sấm”. Giả thuyết khác suy đoán tên của quái vật khổng lồ này bắt nguồn từ chữ “anaikondran” trong ngôn ngữ Tamil có nghĩa là “con voi giết người”. Trong khi đó, người Tây Ban Nha khám phá Nam Mỹ gọi chúng là “matatoro” có nghĩa con bò giết người. Quái thú trăn Anaconda được thổ dân Amazon mô tả có chiều dài khoảng 15m. Có những con nặng vài trăm kg cho tới hơn 1 tấn. Một trong những chuyện rùng rợn về trăn Anaconda là việc tuần báo World News từng đăng tải bài viết hé lộ rằng con quái vật khổng lồ này đã tấn công và ăn thịt 6 trẻ em vào năm 1990. Trước câu chuyện này, nhiều người bán tín bán nghi về tính xác thực của sự việc. Về sau, câu chuyện trăn Anaconda ăn thịt 6 trẻ em được làm sáng tỏ. Người ta phát hiện nhiếp ảnh gia tên A.J “Mac” McBride sửa bức ảnh chụp một con trăn Anaconda nuốt chửng một con dê rồi chỉnh sửa và nói rằng nó ăn thịt 6 em nhỏ. Do vậy, thông tin rùng rợn về trăn Anaconda ăn thịt người năm 1990 được làm sáng tỏ. Tuy nhiên nhiều người vẫn không thể phủ nhận được thực tế là quái thú này vô cùng đáng sợ. Nó rất to và khỏe nên có thể nuốt chửng những con mồi to lớn như dê. Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Những câu chuyện về quái vật rừng Amazon - trăn Anaconda gây xôn xao dư luận suốt nhiều thập kỷ. Chúng sinh sống chủ yếu ở lưu vực sông Amazon, ẩn náu trong các đầm lầy, sông và rừng rậm của khu vực Nam Mỹ. Loài trăn Anaconda nổi tiếng với kích thước to lớn. Tên gọi của quái vật to lớn này được cho bắt nguồn từ một từ địa phương. Cụ thể, một giả thuyết cho rằng tên của loài trăn Anaconda bắt nguồn từ chữ “henakanday” trong thổ ngữ Sinhalese của Sri Lanka có nghĩa là “rắn thần sấm”. Giả thuyết khác suy đoán tên của quái vật khổng lồ này bắt nguồn từ chữ “anaikondran” trong ngôn ngữ Tamil có nghĩa là “con voi giết người”. Trong khi đó, người Tây Ban Nha khám phá Nam Mỹ gọi chúng là “matatoro” có nghĩa con bò giết người. Quái thú trăn Anaconda được thổ dân Amazon mô tả có chiều dài khoảng 15m. Có những con nặng vài trăm kg cho tới hơn 1 tấn. Một trong những chuyện rùng rợn về trăn Anaconda là việc tuần báo World News từng đăng tải bài viết hé lộ rằng con quái vật khổng lồ này đã tấn công và ăn thịt 6 trẻ em vào năm 1990. Trước câu chuyện này, nhiều người bán tín bán nghi về tính xác thực của sự việc. Về sau, câu chuyện trăn Anaconda ăn thịt 6 trẻ em được làm sáng tỏ. Người ta phát hiện nhiếp ảnh gia tên A.J “Mac” McBride sửa bức ảnh chụp một con trăn Anaconda nuốt chửng một con dê rồi chỉnh sửa và nói rằng nó ăn thịt 6 em nhỏ. Do vậy, thông tin rùng rợn về trăn Anaconda ăn thịt người năm 1990 được làm sáng tỏ. Tuy nhiên nhiều người vẫn không thể phủ nhận được thực tế là quái thú này vô cùng đáng sợ. Nó rất to và khỏe nên có thể nuốt chửng những con mồi to lớn như dê. Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)