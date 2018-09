Giải mã bí thuật làm đẹp của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra

Vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra được ca ngợi trong nhiều trong các tài liệu lịch sử. Với nhan sắc tuyệt mỹ, bà hoàng này có sức quyến rũ đặc biệt làm say đắm lòng người. Để nhan sắc không phai tàn, Nữ hoàng Cleopatra đã thực hiện một số bí quyết làm đẹp và đạt được hiệu quả cao. Một trong những bí quyết làm đẹp của Nữ hoàng Cleopatra nổi tiếng Ai Cập cổ đại là dùng nước hoa hồng lau mặt vào mỗi sáng, trước khi trang điểm, buổi tối và trước khi đi ngủ. Nhờ sử dụng nước hoa hồng, làn da của Nữ hoàng Cleopatra được dưỡng ẩm. Bên cạnh nước hoa hồng, Nữ hoàng Cleopatra còn đắp mật ong tự nhiên lên mặt mỗi ngày. Nữ hoàng Cleopatra tin rằng, nhờ tác dụng của mật ong mà bà có được làn da sáng bóng và mịn màng. Bí quyết làm đẹp nổi tiếng nhất của Nữ hoàng Cleopatra để có sức quyến rũ làm đắm say lòng người là việc bà hoàng này tắm bằng sữa lừa. Theo các ghi chép lịch sử, vào mỗi tối, Nữ hoàng Cleopatra tắm với sữa lừa pha cùng mật ong tươi và dầu hạnh nhân. Mỗi ngày, người hầu của Nữ hoàng Cleopatra sẽ vắt sữa 700 con lừa và đổ đầy vào bồn tắm để bà hoàng Ai Cập sử dụng. Nhờ tắm hàng ngày trong sữa lừa, da dẻ của Nữ hoàng Cleopatra ngày càng mịn màng, trắng trẻo và không còn nếp nhăn. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

