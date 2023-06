Đụng trúng mộ cổ 2.000 tuổi, giật mình thấy “sinh vật sống” chui ra

Vào năm 2013, do các con kênh trong làng bị khô cạn vì phù sa chặn lại, lo ngại rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc cày cấy của người dân, những người đứng đầu làng Đại Cừ, thị trấn An Định, thành phố Bắc Kinh quyết định dùng máy xúc tới khơi thông dòng kênh. Lúc đầu, mọi việc rất suôn sẻ, nhưng khi dọn tới giữa kênh, bỗng máy xúc va phải vật gì đó rất cứng. Sau đó, bỗng nhiên trên con kênh xuất hiện một cái hố lớn đường kính khoảng 2m. Bên dưới cái hố còn có một số bức tường bằng gạch. Bất ngờ hơn nữa là sự tồn tại của những "sinh vật sống" bên dưới hố. Đó là hàng chục con cá trê còn sống. Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu chúng sống trong mộ cổ bao lâu rồi. Một vài người tò mò bất chấp nước ngập trèo xuống xem xét, chẳng mấy chốc họ đã vớt được một vài bức tượng và đồ dùng bằng gốm. Họ lập tức dừng lại và trưởng làng liền báo cáo với cảnh sát địa phương và nhóm các nhà khảo cổ của Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa Bắc Kinh được cử tới hiện trường. Sau khi nước trong kênh được rút hết, các chuyên gia tìm thấy tổng cộng 15 bức tượng gốm, 5 bình gốm, 20 bát gốm và 1 chiếc gương bằng đồng… Từ kiểu dáng ngôi mộ và niên đại của các món đồ cổ kết hợp với nhiều tài liệu cổ do những người lớn tuổi ở làng cung cấp, các chuyên gia đã xác nhận đây là ngôi mộ thuộc thời nhà Hán và có niên đại 2.000 năm tuổi. >>>Xem thêm video: Xôn xao "hộp cá ướp muối" vẫn "ngon mắt" trong mộ cổ ngàn năm.

