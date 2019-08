Đúng Rằm tháng 8, ba con giáp "song hỷ giá đáo", tình tiền đua nhau nở rộ

Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý, dường như con giáp này gặp rất ít trở ngại trên đường đời. Dịp Trung Thu, tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, tài lộ rộng mở, các cơ hội kiếm tiền liên tiếp kéo đến. Thu nhập của con giáp này tăng lên gấp ba, gấp bốn. Sự nghiệp cũng có nhiều đột phá tạo nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ chăm chỉ, tháo vát, có mưu lược, là người có tiềm năng trở thành nhà đầu tư tài ba. Nhưng thời gian trước đây, tài vận của con giáp này không tốt, dù không tổn thất về tiền bạc nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền, điều này khiến người tuổi Tỵ cảm thấy không dễ chịu. Bắt đầu từ Trung Thu, thời vận của con giáp này đã đến, tài vận bùng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đầu tư vào lĩnh vực vì cũng thu được không ít lợi nhuận. Danh lợi song toàn, người tuổi Tỵ nên nắm bắt lấy cơ hội vàng trong thời điểm nay để làm day thêm túi tiền của mình. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi bẩm sinh đã có vận quý nhân vượng phát, luôn gặp may mắn trong mọi việc. Con giáp này cũng là người thực dụng, rất nhạy cảm với các con số và tiền bạc. Dịp Trung Thu, do có cát tinh “Nguyệt Đức” xuất hiện trong cung Nô bộc nên tài khí khởi phát, sẽ thu về nguồn tài phú dồi dào. Quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp đi lên như diều gặp gió do đó có thể kiếm được những khoản tiền kếch xù và không cần lo lắng về tiền bạc cho đến hết năm Kỷ Hợi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

