Dùng AI phục dựng chân dung Gia Cát Lượng, chuyên gia giật nảy mình vì...

Gia Cát Lượng (181 - 234) là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất của thời đại, được mô tả trong sử sách và tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Gia Cát Lượng, còn được biết đến với tự Khổng Minh và hiệu Ngọa Long, đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nhà Thục Hán và tham gia vào liên minh Thục - Ngô chống lại Ngụy, hình thành thế chân vạc Tam Quốc. Ông được coi là một trong những chiến lược gia vĩ đại và được so sánh với Tôn Tử. Dù có nhiều câu chuyện và tiểu thuyết mô tả về Gia Cát Lượng, thông tin về ngoại hình của ông trong lịch sử rất hạn chế. Chỉ một câu trong "Tam quốc chí" mô tả ông "có khí chất anh bá, thân cao tám thước, dung mạo khôi vĩ khác hẳn người thường". Trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những bức hình chân dung của Gia Cát Lượng dựa trên tranh vẽ cổ. So với hình ảnh thường thấy trong phim ảnh hiện đại, những hình dung của AI cho thấy một Gia Cát Lượng không hề có vẻ nổi bật về sắc đẹp và trẻ trung. Hình ảnh này khiến cư dân mạng bất ngờ và hụt hẫng, vì nó khác biệt hoàn toàn so với hình tượng quen thuộc của nhân vật lịch sử này. Những hình ảnh này đã gợi mở lại sự quan tâm và tranh cãi xoay quanh hình tượng của Gia Cát Lượng, đồng thời làm nổi bật sức mạnh và độ linh hoạt của trí tuệ nhân tạo trong việc tái tạo và tái hiện những nhân vật lịch sử có hạn chế thông tin về ngoại hình. Mời quý độc giả xem thêm video: "Nổi da gà" với 4 kịch bản ngày tận thế mà AI của Google "tiên tri".

