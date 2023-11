Mã Tiền Khóa là gì khiến Gia Cát Lượng luôn đem theo khi xuất trận?

Gia Cát Lượng (181 - 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, khai quốc công thần của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông được ca ngợi là người học rộng hiểu nhiều, tinh thông lĩnh vực từ chính trị, quân sự, ngoại giao, pháp luật cho đến giáo dục, phong thủy... Với tài trí hơn người, liệu sự như thần, Khổng Minh đã dốc lòng phò tá, hết mực trung thành với Lưu Bị và nhà Thục Hán. Với những đóng góp to lớn cho nhà Thục, Gia Cát Lượng sau khi qua đời được hoàng đế Lưu Thiện - con trai Lưu Bị - truy phong Trung Vũ Hầu. Khi tìm hiểu về cuộc đời Gia Cát Lượng, giới nghiên cứu phát hiện một chi tiết thú vị. Đó là mỗi khi hành quân, xuất hành, ông thường mang theo bên người Mã Tiền Khóa. Mã Tiền Khóa thực chất là phương pháp đơn giản được Gia Cát Lượng dùng để chiêm đoán cát hung họa phúc. Tên gọi Mã Tiền Khóa có nghĩa là quẻ bói gieo trước ngựa. Do phương pháp này tính toán rất nhanh, chỉ cần vài chục giây ngắn ngủi là đã có thể cho ra kết quả. Do có thể đoán ngay trên lưng ngựa nên được gọi là Mã Tiền Khóa. Thực chất đây là phương pháp được giản hóa từ Kỳ Môn Độn Giáp, là cách gieo quẻ đơn giản hàng ngày mỗi khi ông thấy trong lòng bất an hoặc gặp việc đều có thể dùng. Người nào muốn sử dụng được Mã Tiền Khóa cần nắm rõ các yếu tố cơ bản về 12 con giáp, các giờ trong ngày. Các quẻ dự đoán gồm có Đại An, Lưu Liên, Tốc Hỉ, Xích Khẩu, Tiểu Cát và Không Vong. Trong đó các quẻ tốt gồm: Đại An, Tốc Hỉ, Tiểu Cát. Thứ tự dự đoán sẽ theo chiều kim đồng hồ và vị trí bắt đầu tính từ Đại An. Khi muốn xem bói bằng Mã Tiền Khóa, người ta cần xác định việc bản thân muốn dự đoán trong đầu rồi ngầm chọn một con giáp trong số 12 con giáp (hoặc có thể lấy chính giờ lúc mình dự đoán hoặc giờ mà mình định làm việc) rồi tra xem tháng hiện tại là tháng mấy, ngày mấy âm lịch hoặc dương lịch. Sau khi xác định xong, người ta sẽ bắt đầu đếm trên đầu ngón tay từ vị trí Đại An thuận theo chiều kim đồng hồ và điểm kết thúc của tháng chính là điểm bắt đầu để đếm ngày. Sau khi có được vị trí cuối cùng của ngày thì đó chính là điểm xuất phát của con giáp mà người xem bói đã ngầm chọn trong đầu. Vị trí kết thúc cũng là kết quả quẻ mà mình suy đoán. Nếu vào vị trí Đại An, Tốc Hỉ, Tiểu Cát là quẻ tốt. Nếu vào vị trí Lưu Liên, Xích Khẩu, Không Vong là quẻ xấu. Dù là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần nhưng Gia Cát Lượng sử dụng Mã Tiền Khóa khá thường xuyên để dự đoán cát hung họa phúc trong nhiều lần xuất hành, dẫn quân đánh trận. Điều này giúp mọi người có thêm hiểu biết về Khổng Minh. Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

