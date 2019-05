Đúng 3 ngày tới, ba con giáp cõng lộc về nhà, tiền vàng chất đống

Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi hiền lành, lương thiện, luôn hướng tới việc “hành thiện tích đức” nên luôn có “phúc báo”. Có thể nói, người tuổi Hợi là con giáp có phúc khí dồi dào trong số 12 con giáp. Thời gian trước đây, tài vận không tốt, không kiếm được tiền. Thời gian 3 ngày tới, người tuổi Hợi được cát tinh soi chiếu nên liên tiếp nhận được vận may về tài chính và có cơ hội đại phát tài do đó không còn phải nặng lòng vì thiếu tiền tiêu nữa. Tuổi Thân: Thời gian 3 ngày tới, do có cát tính “Nhật Tử”, “Ngân Đẩu”, “Văn khúc” nhập mệnh nên con đường phát triển của người tuổi Thân vô cùng rộng mở, có thể nói là một bước lên trời. Thời gian này, cả Chính Tài và Hoạnh Tài đều vượng phát, tài phú không ngừng chảy về túi con giáp này. Đồng thời, trong 3 ngày tới, gia đình của người tuổi Thân cũng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều tin vui không phải là chuyện cưới hỏi thì cũng là việc thêm con thêm cháu. Tuổi Dần: Thời gian trước đây, do bị hung tinh áp chế nên người tuổi Dần luôn cảm thấy bế tắc trong mọi chuyện và liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo. Thời gian 3 ngày tới, do có cát tinh “Tả Phụ” xuất hiện ở cung Tài Bạch nên vận thế khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp đi lên nhiều diều gặp gió. Con giáp này có thể sớm tận hưởng cuộc sống sung túc, thảnh thơi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

