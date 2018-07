Dự đoán tuần mới 16/07 - 22/07/2018 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tuần mới cho 12 con giáp trên trang Sina (Trung Quốc), sự nghiệp của người tuổi Tý bình ổn, có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Tình cảm: bất ngờ chuyển biến vô cùng tốt đẹp, thuận lợi. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: vẫn nên chú ý đến hệ tiết niệu. Quý nhân tuần này: tuổi Thân, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Lời khuyên: thận trọng trong mối quan hệ khác giới. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu cần đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng, cẩn thận tránh mắc sai sót trong công việc. Tình cảm: đề phòng sự xuất hiện của kẻ “thứ ba”. Tài vận: thất thu, hao tổn tài vận. Sức khỏe: lưu ý đến ruột, dạ dày. Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ. Lời khuyên: tuần này không nên tham gia tiệc tùng. Dự đoán tuần mới cho tuổi Dần: Sự nghiệp: con giáp này có quý nhân giúp đỡ, công việc tiến triển tốt. Tình cảm: cơ bản hài lòng với chuyện tình cảm. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: lưu ý hệ hô hấp. Quý nhân tuần này: tuổi Dậu, tiểu nhân tuần này: tuổi Tý. Lời khuyên: tránh cảm mạo do nhiễm lạnh. Tuổi Mão: Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại, công việc bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu được không như ý. Tình cảm: không có gì phát sinh ngoài ý muốn. Tài vận: tình hình tài chính xấu, thất thu. Sức khỏe: lưu ý tình trạng đau đầu do căng thẳng. Quý nhân tuần này: tuổi Dần, tiểu nhân tuần này: tuổi Mão. Lời khuyên: nên đề phòng tiểu nhân. Tuổi Thìn: Sự nghiệp: có sự biến động, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tình cảm: có sự xuất hiện của “kẻ thứ ba”. Tài vận: không nên tham gia đầu tư. Sức khỏe: lưu ý sự cố giao thông. Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Lời khuyên: nên giữ chặt ví tiền. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ. Tình cảm: cơ bản ổn định. Tài vận: nguồn thu chính có thêm khoản thu nhưng vẫn cần cẩn thận trong quản lý tài chính. Sức khỏe: chú ý đến bệnh dị ứng da. Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu. Lời khuyên: cẩn thận khi sử dụng các loại mặt nạ dưỡng da. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: tiến triển đi lên, công việc bình ổn. Tình cảm: chuyện tình cảm tốt đẹp. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: không nên lao lực quá sức. Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu. Lời khuyên: nên nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: có chút tiến triển tốt. Tình cảm: chuyện tình cảm không có gì phát sinh ngoài ý muốn. Tài vận: nguồn thu chính và phụ đều có thêm khoản thu. Sức khỏe: đề phòng bệnh cũ tái phát. Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Lời khuyên: chú ý bệnh cũ tái phát. Tuổi Thân: Sự nghiệp: bất ngờ chuyển biến tốt, có quý nhân phù trợ. Tình cảm: ổn định suốt tuần. Tài vận: nguồn thu chính bội thu, cần thận trọng trong quản lý nguồn thu phụ. Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát. Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Thân. Lời khuyên: nên giữ gìn sức khỏe. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: có biến động. Tình cảm: duy trì tình trạng hiện tại. Tài vận: cẩn thận khi đem tiền đi đầu tư. Tình cảm: chú ý cảm mạo do nhiễm lạnh. Quý nhân tuần này: tuổi Thìn, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Lời khuyên: cẩn thận khi tham gia các hoạt động vận động ngoài trời. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: bình ổn suốt tuần. Tình cảm: không hài lòng với chuyện tình cảm. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: lưu ý cảm mạo do trúng gió. Quý nhân tuần này: tuổi Mão, tiểu nhân tuần này: tuổi Hợi. Lời khuyên: chú ý giữ ấm cho cơ thể. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: đi xuống, cẩn thận tránh mắc sai sót trong công việc. Tình cảm: chuyện tình cảm chuyển biến xấu. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: chú ý đến tim. Quý nhân tuần này: tuổi Ngọ, tiểu nhân tuần này: tuổi Mùi. Lời khuyên: chú ý giữ gìn sức khỏe. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

