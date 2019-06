Theo dự đoán ngày mới 27/06/2019 cho 12 con giáp trên trang SMXS (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi, cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ. Tài vận: vượng phát, có thêm khoản thu. Tình cảm: chuyện tình cảm ổn định. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, sự chuyển biến tốt trong công việc của người tuổi Sửu không chỉ do vận may mà còn do sự nỗ lực trước đây. Tài vận: rất tốt, thu đươc lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây. Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho nửa kia của mình. Tuổi Dần: Sự nghiệp: phát huy được khả năng của mình trong công việc. Tài vận: rất tốt, các mối quan hệ xã hội tốt có thể mang lại những nguồn lợi nhuận khả quan. Tình cảm: chuyện tình cảm của con giáp này ổn thỏa. Tuổi Mão: Sự nghiệp: sự chuẩn bị kỹ càng đem lại hiệu quả công việc tốt. Tài vận: tiến triển đi lên, có thể bỏ tiền ra mua sắm. Tình cảm: tương đối suôn sẻ. Tuổi Thìn: Sự nghiệp: không nên quá gượng ép trong công việc. Tài vận: có tiểu nhân ám hại, không nên nghe theo những lời đường mật. Tình cảm: không nên đòi hỏi quá nhiều trong tình cảm. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp: xuất hiện nhiều cơ hội có lợi. Tài vận: nên biết tiết kiệm tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm tốt đẹp nhưng vẫn nên có những hành động lãng mạn dành cho nửa kia. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: nên bình tĩnh xử lý công việc, nên có sự chọn lựa kĩ càng khi kết giao bạn bè. Tài vận: nên giữ gìn đồ đạc, tiền bạc cẩn thận. Tình cảm: gặp được người trong mộng. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: công việc không thuận lợi. Tài vận: phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: rất xấu, dễ xảy ra tranh cãi, nghi kỵ. Tuổi Thân: Sự nghiệp: công việc tiến triển tốt không chỉ do vận may mà còn vì sự nỗ lực của bản thân. Tài vận: tiến triển đi lên, tình hình đầu tư sáng sủa. Tình cảm: tình cảm nên được bồi đắp từ hai phía. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: không suôn sẻ, có tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: không tốt, hao tài tốn của. Tình cảm: nên có sự trao đổi thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: nên cẩn thận trong việc hợp tác làm ăn để tránh xảy ra tranh chấp. Tài vận: nên biết tiết kiệm, không nên phung phí tiền bạc. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi Tuổi Hợi: Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, hôm nay thuận lợi cho việc xin việc. Tài vận: có vận may nhỏ về tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ, tốt đẹp. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nôi dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

