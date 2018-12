Dự đoán cực chuẩn tử vi tuổi Tuất năm Kỷ Hợi 2019

Dự đoán tử vi tuổi Tuất năm Kỷ Hợi 2019: Tuổi Tuất sinh vào các năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. Năm Kỷ Hợi 2019, vận thế của người tuổi Tuất hanh thông, thuận lợi do chủ cung xuất hiện hai cát tinh là “Thiên Hỉ” và “Ngọc Dương”. Về sức khỏe: Có thể nói sức khỏe của người tuổi Tuất trong năm 2019 tương đối tốt, nhưng lại cần phải chú ý đến sức khỏe bậc bề trên trong gia đình. Điều này là do cung mệnh của con giáp này xuất hiện hung tinh “Bệnh Phù”. Người tuổi Tuất cần chú ý đến việc ăn uống, tiêu hóa của người cao tuổi trong gia đình, nên giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Về mặt tài vận: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Tuất đặc biệt những người kinh doanh, buôn bán không nên tiến hành việc đầu tư với quy mô lớn. Con giáp này nên duy trì, quản lý tốt những dự án đầu tư đang thực hiện. Vì có quý nhân phù trợ, nên người tuổi Tuất có thể thu được lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư trước đây. Đối với tầng lớp làm công ăn lương, thu nhập có sẽ biến động, nhiều khả năng là thu nhập giảm sụt do tình hình kinh doanh của công ty không tốt. Về sự nghiệp: Năm 2019, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội có được một công việc phù hợp, thể hiện được năng lực của bản thân.Do khẳng định được năng lực, tài năng, vị trí của mình trong công việc, nên sự nghiệp của con giáp này phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. Về tình cảm, hôn nhân: Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất trong năm Kỷ Hợi thuận lợi, suôn sẻ. Do được cát tinh “Thiên Hỉ” phù hộ nên người tuổi Tuất độc thân có cơ hội tìm được mối nhân duyên của cuộc đời mình. Còn những người đã có đôi, có cặp hầu như không phát sinh mâu thuẫn hay tranh cãi, chuyện tình cảm êm ấm, hòa thuận, viên mãn. Màu sắc đem lại may mắn cho người tuổi Tuất là màu ghi nhạt và tím hồng. Con số may mắn của năm là 5 và 15. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Mời quý độc giả xem video 3 con giáp may mắn, tình tiền đến cùng lúc trong 3 tháng cuối năm.

