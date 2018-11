Đột nhập những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ

Khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne (Cheyenne Mountain Complex) là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Nằm ở vùng núi Cheyenne, Colorado, khu phức hợp này là trung tâm chỉ huy ngầm nằm cách mặt đất 720m. Theo thông tin từ một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne được thiết kế 2 cánh cửa có khả năng phòng chống bom đạn, tên lửa hay cuộc tấn công hạt nhân. Nhờ vậy, nơi đây tuyệt đối an toàn trước các vụ tấn công bên ngoài. Thêm nữa, khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne còn được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại khiến nơi đây trở thành "pháo đài bất khả xâm phạm". Khu vực 51 hay Vùng 51 (Area 51) là căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ nằm trên hoang mạc Nevada. Địa điểm tuyệt mật này không xuất hiện trên bất cứ tấm bản đồ chính trị nào của Mỹ cũng như thế giới. Trong suốt nhiều thập kỷ, công chúng không hề biết đến sự tồn tại của Khu vực 51. Về sau, rất ít thông tin về nơi này được tiết lộ. Một số thông tin ít ỏi về Khu vực 51 được chính phủ Mỹ công bố là việc nơi đây chuyên nghiên cứu phát triển các loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái, các công nghệ khoa học quân sự bí mật. Mọi nhân viên làm việc tại Khu vực 51 đều phải ký vào bản cam kết không tiết lộ bí mật của căn cứ quân sự tuyệt mật này. Thêm nữa, giới chức trách Mỹ cũng thiết lập các vùng cấm xung quanh Khu vực 51 cũng như trang bị nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại để bảo vệ căn cứ quân sự này. Núi Sắt (Iron Mountain) là một trung tâm thông tin lớn nằm ở bang Pennsylvania, Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt. Mục đích xây dựng địa điểm này là nhằm đảm bảo an ninh cho hệ thống Internet thế giới cũng như nhiều trang web chính phủ Mỹ. Địa điểm tuyệt mật này được xây dựng nằm sâu 67m dưới lòng đất. Núi Sắt được thiết kế có nhiều lớp an ninh khiến người ngoài không thể tiếp cận. Mời độc giả xem video: Bên trong bảo tàng tuyệt mật của CIA (nguồn: VTC14)

Khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne (Cheyenne Mountain Complex) là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Nằm ở vùng núi Cheyenne, Colorado, khu phức hợp này là trung tâm chỉ huy ngầm nằm cách mặt đất 720m. Theo thông tin từ một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne được thiết kế 2 cánh cửa có khả năng phòng chống bom đạn, tên lửa hay cuộc tấn công hạt nhân. Nhờ vậy, nơi đây tuyệt đối an toàn trước các vụ tấn công bên ngoài. Thêm nữa, khu phức hợp quân sự Núi Cheyenne còn được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại khiến nơi đây trở thành "pháo đài bất khả xâm phạm". Khu vực 51 hay Vùng 51 (Area 51) là căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ nằm trên hoang mạc Nevada. Địa điểm tuyệt mật này không xuất hiện trên bất cứ tấm bản đồ chính trị nào của Mỹ cũng như thế giới. Trong suốt nhiều thập kỷ, công chúng không hề biết đến sự tồn tại của Khu vực 51. Về sau, rất ít thông tin về nơi này được tiết lộ. Một số thông tin ít ỏi về Khu vực 51 được chính phủ Mỹ công bố là việc nơi đây chuyên nghiên cứu phát triển các loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái, các công nghệ khoa học quân sự bí mật. Mọi nhân viên làm việc tại Khu vực 51 đều phải ký vào bản cam kết không tiết lộ bí mật của căn cứ quân sự tuyệt mật này. Thêm nữa, giới chức trách Mỹ cũng thiết lập các vùng cấm xung quanh Khu vực 51 cũng như trang bị nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại để bảo vệ căn cứ quân sự này. Núi Sắt (Iron Mountain) là một trung tâm thông tin lớn nằm ở bang Pennsylvania, Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt. Mục đích xây dựng địa điểm này là nhằm đảm bảo an ninh cho hệ thống Internet thế giới cũng như nhiều trang web chính phủ Mỹ. Địa điểm tuyệt mật này được xây dựng nằm sâu 67m dưới lòng đất. Núi Sắt được thiết kế có nhiều lớp an ninh khiến người ngoài không thể tiếp cận. Mời độc giả xem video: Bên trong bảo tàng tuyệt mật của CIA (nguồn: VTC14)