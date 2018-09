Đột nhập hang ổ ma túy ở khu Phố Tàu San Francisco xưa

Hai người phụ nữ và một người đàn ông vạ vật trong một tiệm thuốc phiện ở khu Phố Tàu San Francisco, khoảng năm 1890.Người Hoa kiều hút thuốc phiện tại một nhà trọ ở San Francisco vào cuối thế kỷ 19.Trong một động thuốc phiện ở San Francisco vào khoảng năm 1890. Nhiều cơ sở ma túy như vậy đã được khai trương tại khu Phố Tàu của thành phố cuối thế kỷ 19.Cận cảnh của một người dùng thuốc phiện đang đưa “viên thuốc” của mình vào ống điếu trước khi hút.Một người ở tuổi vị thành niên hút thuốc phiện tại khu phố Tàu ở San Francisco vào những năm 1880, một trong hàng ngàn người nghiện ở Mỹ vào thời điểm đó.Hai người gốc Hoa thưởng thức thuốc phiện ở San Francisco năm 1898. Thuốc phiện đã được đưa đến Mỹ từ những người Hoa kiều trong cuộc đua khai thác vàng ở California.Hai người phụ nữ da trắng nằm trên giường tại một trong những ổ thuốc phiện hạng sang ở New York, khoảng năm 1899.Một người Hoa kiều rít thuốc khi đang ôm một con mèo, năm 1900. Hình ảnh này từng hiện diện trên tấm bưu thiếp bán chạy nhất ở San Francisco một thời.Hai người đàn ông Hoa kiều hút thuốc phiện ở New York vào năm 1909. Ngoài San Francisco, New York cũng là một trung tâm của người Hoa ở Mỹ.Một phụ nữ da trắng đang nhìn chằm chằm vào ống thuốc phiện ở New York, khoảng năm 1910.Trang trí mang đậm nét văn hóa Trung Hoa trong một tiệm thuốc phiện ở Denver, Colorado, khoảng năm 1912.Người phụ nữ này hút thuốc phiện tại nhà riêng của mình ở San Francisco vào khoảng năm 1920. Cơn sốt thuốc phiện đã càn quét nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Những người đàn ông và phụ nữ da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu đã thường xuyên lui tới những ổ thuốc phiện như thế này ở New York. Ảnh chụp năm 1923.Trong một động thuốc phiện ở New York vào năm 1925, khi cơn sốt ma túy tràn lan khắp đất nước Mỹ.Bốn phụ nữ da trắng xinh đẹp nằm quanh một người đàn ông Trung Quốc, tất cả đều đang phê thuốc, ở New York năm 1926. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

