Điều thú vị về ngày “sinh nhật” 10 thành phố nổi tiếng Việt Nam

Có hai dấu mốc đặc biệt trong lịch sử của thủ đô Hà Nội, đó là việc vua Lý Thái Tổ rời đô về thành Thăng Long năm 1010 và giải phóng thủ đô ngày 10/10/1954. Ngày "sinh nhật" lần thứ 1.000 của Hà Nội đã diễn ra trọng thể vào 10/10/2010. Ảnh: Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội. Năm 1698 là năm thành lập Sài Gòn - TP. HCM. Đó là năm tướng Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định và hai huyện Phức Long, Tân Bình. Về mặt hành chính, TP. HCM chính thức được thành lập vào tháng 7/1976, hơn một năm sau ngày giải phóng Sài Gòn . Ảnh: Tòa nhà UBND TP. HCM. Ngày 24/5/1889, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam. Một thế kỷ sau, Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX, ngày 6/11/1996. Ảnh: Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngày 19/7/1888, thành phố Hải Phòng được thành lập từ một số tiểu khu ven biển của tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 27/10/1962, thành phố Hải Phòng như ngày nay được Quốc Hội Việt Nam Dân chủ cộng hoà quyết định thành lập. Ảnh: Quang cảnh Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngày 18/12/1928, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thành phố Cần Thơ cùng các thành phố Bạc Liêu, Rạch Giá và Mỹ Tho ở miền Tây Nam Bộ. Ngày 26/11/2003, tỉnh Cần Thơ (cũ) được tách thành TP Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Chợ Cần Thơ. Huế là kinh đô lịch sử của vương triều Nguyễn, nhưng về mặt hành chính, phải đến ngày 12/7/1899 vua Thành Thái mới ban Dụ thành lập thị xã Huế. Thành phố Huế ra đời ngày 12/12/1929 khi Toàn quyền Đông Dương công nhận thị xã Huế là thành phố đô thị loại 3. Ảnh: Hoàng thành Huế. Dù Di sản thế giới phố cổ Hội An đã tồn tại nhiều thế kỷ, thành phố Hội An lại có tuổi đời khá trẻ. Thành phố này được thành lập ngày 29/1/2008 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hội An. Ảnh: Hội quán Phúc Kiến ở phố cổ Hội An. Trong các thành phố Việt Nam, Đà Lạt có "sinh nhật" khá đặc biệt. Đó là chiều ngày 21/6/1893, khi bác sĩ Yersin bước ra khỏi rừng thông và nhìn thấy một cao nguyên tuyệt đẹp: Cao nguyên Lâm Viên. Đây là khoảnh khắc “phát hiện ra Đà Lạt” nổi tiếng lịch sử. Ảnh: Ga Đà Lạt. Ngày 1/5/1895, Thống đốc Nam Kỳ đã ra nghị định lập thành phố tự trị Cap Saint Jacques (tên gọi cũ của Vũng Tàu). Thành phố Vũng Tàu như hiện tại được thành lập vào tháng 8/1991, khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập từ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ảnh: Di tích Bạch Dinh Vũng Tàu. Nha Trang được công nhận là thị trấn vào ngày 30/8/1924 và thị xã vào ngày 7/5/1937. Đến ngày 30/3/1977, thành phố Nha Trang như hiện tại được thành lập theo quyết định của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tỉnh lỵ tỉnh Phú Khánh. Ảnh: Thắng cảnh Hòn Chồng Nha Trang. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

