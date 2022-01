Điều bất ngờ về ngôi chùa gắn với sự nghiệp thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, tại huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế. Năm 1942, ông xuất gia vào năm 16 tuổi ở Tổ đình Từ Hiếu, nay thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế, thọ giáo với Hòa thượng Thanh Quý. Không chỉ là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu học, chùa Từ Hiếu cũng là nơi vị thiền sư có tầm ảnh hưởng quốc tế từ nước ngoài trở về tĩnh dưỡng từ tháng 10/2018. Ông viên tịch tại ngôi chùa này vào ngày 22/1/2022 (20 tháng Chạp năm Tân Sửu). Chùa Từ Hiếu là một trong những ngôi cổ tự lớn, có vai trò quan trọng trong lịch sử Cố đô Huế. Tương truyền, năm 1843, hoà thượng Nhất Ðịnh đã đến đây khai sơn, dựng am tịnh tu và nuôi mẹ già. Cảm phục trước sự hiếu thảo của nhà sư, vua Tự Đức ban cho ông “Sắc tứ Từ Hiếu tự”. Tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích tên chùa như sau: “Từ” là đức lớn của Phật, nếu không từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại. “Hiếu” là đầu hạnh của Phật, nếu không hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời. Cùng với sự đóng góp của Phật tử và các khoản ban cấp từ vua Tự Đức, chùa còn được các vị quan trong cung triều Nguyễn mà nhất là các vị thái giám cúng dường tiền bạc để lo việc thờ tự sau này. Năm 1848, Hoà thượng Cương Kỷ đã cho xây chùa Từ Hiếu trở thành một ngôi chùa lớn. Vể tổng thể, chùa Từ Hiếu nằm khuất trong một rừng thông trên một vùng đồi của phường Thủy Xuân. Khuôn viên chùa rộng chừng 8 mẫu, phía trước có khe nước uốn quanh, phong cảnh thơ mộng. Các công trình của chùa gồm cổng tam quan, hồ bán nguyệt, lầu bia, chính điện, Quảng Hiếu Đường… Chính điện của chùa có ba căn, hai chái, phía trước thờ Phật, phía sau thờ Tổ. Xung quanh chùa Từ Hiếu còn có khá nhiều lăng mộ các vị phi tần của các chúa Nguyễn. Đặc biệt, trong khuôn viên chùa còn có một khu lăng mộ dành riêng cho các thái giám triều Nguyễn... Đối với du khách thập phương, chùa Từ Hiếu là một địa điểm hành hương, tham quan khá nổi tiếng ở xứ Huế. Theo di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh, di thể của ông sẽ được hỏa táng, tro cốt được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Phật giáo Làng Mai trên thế giới mà không cần phải xây tháp mộ... Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc| VTV24.

