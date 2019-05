Diện mạo mới của nhà thờ Đức Bà Paris trông như thế nào?

Chỉ hai ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Đức Bà Paris, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố cuộc thi quốc tế dành cho các kiến trúc sư để thiết kế lại ngọn tháp, công trình tráng lệ có lịch sử hơn 850 năm, được mệnh danh là "Trái tim của Paris". Cuộc thi nhận được sự quan tâm của cộng đồng thời gian qua, nhiều ý tưởng độc đáo, táo bạo đã được gửi về. Ảnh: The Nation. Công ty kiến trúc Vincent Callebaut của Paris đáp lại lời kêu gọi bằng một thiết kế sáng tạo, thân thiện với môi trường. Bên dưới ngọn tháp là trang trại rau quả do các tổ chức từ thiện và tình nguyện viên điều hành, nhằm sản xuất thực phẩm miễn phí cho người dân địa phương gặp khó khăn. Mô tả thiết kế tương lai của mình, ông Callebaut nói về thiết kế: "Chúng tôi đã tìm cách trình bày một dự án siêu việt, một biểu tượng của tương lai sinh thái và kiên cường". Ảnh: Vincent Callebaut. Đại diện của Studio Nab hy vọng sẽ xây dựng lại mái nhà như một nhà kính chứa những tổ ong, là nơi sinh sống của hơn 180.000 con ong mật sống sót sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà. Nếu ý tưởng được chọn, khu bảo tồn thụ phấn sẽ được mở cửa, phục vụ như một trung tâm giáo dục cho công chúng. Ảnh: Studio Nab. Các nhà thiết kế Miysis Studio đưa ra ý tưởng với phần tháp chuông được xây dựng lại đúng theo nguyên bản thiết kế của Eugène Viollet-le-Duc vào thế kỷ 19, trong khi phần mái phía trước được thay thế hoàn toàn bởi cấu trúc kính trong suốt để du khách dễ dàng chiêm ngưỡng tháp chuông phía trên. Miysis Studio mong muốn tạo nên “sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại” cho biểu tượng kiến trúc và văn hoá của Paris cũng như của thế giới. Ảnh: Miysis Studio. Vizum Atelier đề xuất xây dựng tia ánh sáng độc đáo ở nhà thờ. Công ty kiến trúc này cho biết thời kỳ Gothic, các nhà xây dựng luôn cố gắng vươn tới bầu trời, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm cho điều đó xảy ra, bằng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời kết nối mặt đất và thiên đường. Ảnh: Vizum Atelier. Alexandre Fantozzi của AJ6 Studio trình bày một thiết kế rực rỡ, đậm dấu ấn màu sắc của nhà thờ Đức Bà. Vào buổi tối, ánh sáng bên trong chiếu vào phần mái kính, tạo ra hình ảnh kính vạn hoa rực rỡ, độc đáo trên bầu trời đêm. "Một yếu tố duy nhất được sử dụng là kính màu. Để tỏ lòng tôn kính với tôn giáo, lịch sử của Nhà thờ Đức Bà, chúng tôi không khai thác kiến trúc đương đại ", Alexandre Fantozzi chia sẻ. Ảnh: Alexandre Fantozzi. Tòa tháp trắng hiện đại, đẹp mắt này là thiết kế của kiến trúc sư David Deroo. Nhà thiết kế người Pháp giới thiệu tác phẩm của mình là “một sáng tạo giản dị nhưng tân tiến, tinh tế và đẹp đẽ”. Ngọn tháp có nhiều nét tương đồng với thiết kế cũ nhưng mang màu trắng tinh khôi, mới mẻ, tác giả muốn thể hiện sự thừa nhận quá khứ đồng thời bắt kịp thời đại. Ảnh: David Deroo. Nhà thiết kế người Pháp Mathieu Lehanneur khá táo bạo khi đề xuất thay thế ngọn tháp bằng hình ảnh ngọn lửa vĩnh cửu được bao phủ bởi những chiếc lá vàng. Dù không nhận được nhiều sự đồng tình từ phía công chúng, nhà thiết kế vẫn cho rằng: "Chúng ta không thể phủ nhận những gì đã xảy ra tại nhà thờ Đức Bà, thiết kế này là một cách để nắm bắt thảm họa và biến nó thành vẻ đẹp, biến sự phù du thành vĩnh viễn". Ảnh: Mathieu Lehanneur. Studio Fuksas đề xuất thay để ngọn tháp cũ bằng một đỉnh rất cao được làm từ pha lê Baccarat. Toàn bộ phần mái được thiết kế có thể chiếu sáng vào buổi tối. Thiết kế này tập trung vào ánh sáng, sự hiện đại, thâu tóm được sự tự do, phóng khoáng của thời đại. Theo đó, Nhà thờ Đức Bà vẫn sẽ là một "ngọn hải đăng" rực rỡ giữa Paris. Ảnh: Fuksas_architects.

Chỉ hai ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Đức Bà Paris, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố cuộc thi quốc tế dành cho các kiến trúc sư để thiết kế lại ngọn tháp, công trình tráng lệ có lịch sử hơn 850 năm, được mệnh danh là "Trái tim của Paris". Cuộc thi nhận được sự quan tâm của cộng đồng thời gian qua, nhiều ý tưởng độc đáo, táo bạo đã được gửi về. Ảnh: The Nation. Công ty kiến trúc Vincent Callebaut của Paris đáp lại lời kêu gọi bằng một thiết kế sáng tạo, thân thiện với môi trường. Bên dưới ngọn tháp là trang trại rau quả do các tổ chức từ thiện và tình nguyện viên điều hành, nhằm sản xuất thực phẩm miễn phí cho người dân địa phương gặp khó khăn. Mô tả thiết kế tương lai của mình, ông Callebaut nói về thiết kế: "Chúng tôi đã tìm cách trình bày một dự án siêu việt, một biểu tượng của tương lai sinh thái và kiên cường". Ảnh: Vincent Callebaut. Đại diện của Studio Nab hy vọng sẽ xây dựng lại mái nhà như một nhà kính chứa những tổ ong, là nơi sinh sống của hơn 180.000 con ong mật sống sót sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà. Nếu ý tưởng được chọn, khu bảo tồn thụ phấn sẽ được mở cửa, phục vụ như một trung tâm giáo dục cho công chúng. Ảnh: Studio Nab. Các nhà thiết kế Miysis Studio đưa ra ý tưởng với phần tháp chuông được xây dựng lại đúng theo nguyên bản thiết kế của Eugène Viollet-le-Duc vào thế kỷ 19, trong khi phần mái phía trước được thay thế hoàn toàn bởi cấu trúc kính trong suốt để du khách dễ dàng chiêm ngưỡng tháp chuông phía trên. Miysis Studio mong muốn tạo nên “sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại” cho biểu tượng kiến trúc và văn hoá của Pari s cũng như của thế giới. Ảnh: Miysis Studio. Vizum Atelier đề xuất xây dựng tia ánh sáng độc đáo ở nhà thờ. Công ty kiến trúc này cho biết thời kỳ Gothic, các nhà xây dựng luôn cố gắng vươn tới bầu trời, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm cho điều đó xảy ra, bằng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời kết nối mặt đất và thiên đường. Ảnh: Vizum Atelier. Alexandre Fantozzi của AJ6 Studio trình bày một thiết kế rực rỡ, đậm dấu ấn màu sắc của nhà thờ Đức Bà. Vào buổi tối, ánh sáng bên trong chiếu vào phần mái kính, tạo ra hình ảnh kính vạn hoa rực rỡ, độc đáo trên bầu trời đêm. "Một yếu tố duy nhất được sử dụng là kính màu. Để tỏ lòng tôn kính với tôn giáo, lịch sử của Nhà thờ Đức Bà, chúng tôi không khai thác kiến trúc đương đại ", Alexandre Fantozzi chia sẻ. Ảnh: Alexandre Fantozzi. Tòa tháp trắng hiện đại, đẹp mắt này là thiết kế của kiến trúc sư David Deroo. Nhà thiết kế người Pháp giới thiệu tác phẩm của mình là “một sáng tạo giản dị nhưng tân tiến, tinh tế và đẹp đẽ”. Ngọn tháp có nhiều nét tương đồng với thiết kế cũ nhưng mang màu trắng tinh khôi, mới mẻ, tác giả muốn thể hiện sự thừa nhận quá khứ đồng thời bắt kịp thời đại. Ảnh: David Deroo. Nhà thiết kế người Pháp Mathieu Lehanneur khá táo bạo khi đề xuất thay thế ngọn tháp bằng hình ảnh ngọn lửa vĩnh cửu được bao phủ bởi những chiếc lá vàng. Dù không nhận được nhiều sự đồng tình từ phía công chúng, nhà thiết kế vẫn cho rằng: "Chúng ta không thể phủ nhận những gì đã xảy ra tại nhà thờ Đức Bà, thiết kế này là một cách để nắm bắt thảm họa và biến nó thành vẻ đẹp, biến sự phù du thành vĩnh viễn". Ảnh: Mathieu Lehanneur. Studio Fuksas đề xuất thay để ngọn tháp cũ bằng một đỉnh rất cao được làm từ pha lê Baccarat. Toàn bộ phần mái được thiết kế có thể chiếu sáng vào buổi tối. Thiết kế này tập trung vào ánh sáng, sự hiện đại, thâu tóm được sự tự do, phóng khoáng của thời đại. Theo đó, Nhà thờ Đức Bà vẫn sẽ là một "ngọn hải đăng" rực rỡ giữa Paris. Ảnh: Fuksas_architects.