Diện mạo độc lạ của quán bar “chóe” nhất Sài Gòn xưa

Quán bar King tên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi), Sài Gòn thập niên 1960. Đây là một trong những quán bar nổi tiếng Sài Gòn trước 1975. Ảnh: Lynne M. Black Jr.‎ Quán gây ấn tượng cho người qua đường với hình ảnh chiếc vương miện rất lớn ở mặt tiền. Ảnh chụp năm 1970. Ảnh: C. W. Barrett. Cận cảnh chiếc vương miện đỏ chóe của quán bar King năm 1965. Ảnh: Tsna.org.‎ Bên dưới chiếc vương miện là bộ cửa được trang trí khá cầu kỳ với tông màu đỏ chủ đạo, 1968. Khung cảnh tại quán bar King năm 1969. Quán là địa điểm lui tới quen thuộc của các sĩ quan Mỹ. Đường Tự Do vào một buổi tối năm 1969, phía xa là ánh đèn neon rực rỡ tỏa ra từ chiếc vương miện của quán King. Ảnh: James A. Brosman Collection. Một bức ảnh đen trắng về quán bar King năm 1965. Ảnh: Donald F. Harrison Collection. Một công nhân vệ sinh quét dọn đường phố phía trước quán. Nhà số 30 Đồng Khởi vào năm 2013 là một cửa hàng sách và chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tại TP HCM. Ảnh: Nguyentich Nghia's Flickr.

