Đẹp quên lối về con đường từ TP Hà Giang đi Đồng Văn (1)

Quốc lộ 4C, còn gọi là "Con đường Hạnh phúc", đoạn từ thành phố Hà Giang đi thị trấn Đồng Văn là cung đường mà bất cứ "tín đồ" du lịch nào cũng muốn được trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Hành trình dài 150 km này khởi đầu với những cung đường uốn lượn trên sườn sốc thoai thoải. Hai bên đường có nhiều khu dân cư nhỏ và các thửa ruộng bậc thang. Đi khoảng 5 km, địa giới thành phố Hà Giang kết thúc, bước sang địa phận huyện Vị Xuyên. Càng đi, địa hình càng dốc hơn, các con đường trở nên quanh co hơn và dân cư cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Đi qua dốc Bắc Sum, cách thành phố Hà Giang 33 km, là đến địa phận huyện Quản Bạ. Đài tiếp sóng truyền hình Quản Bạ nằm cách thành phố Hà Giang 47 km, là điểm dừng chân quen thuộc của giới "phượt thủ" trên Quốc lộ 4C. Từ mặt đường lên địa điểm này phải leo qua vài chục bậc thang xây trên sườn núi. Từ mặt sân của đài tiếp sóng truyền hình có thể phóng tầm mắt quan sát khung cảnh núi non trùng điệp của huyện Quản Bạ. Từ đài tiếp sóng đi thêm gần 200 mét sẽ đến Cổng trời Quản Bạ, một địa điểm rất nổi tiếng trên cung đường Hà Giang - Đồng Văn. Đây là một đài quan sát trên núi, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trấn Quản Bạ ở phía dưới thung lũng. Núi Đôi Quản Bạ nằm ở phía Đông thị trấn Quản Bạ, nhìn từ Cổng trời. Đây là thắng cảnh nổi tiếng gắn với một truyền thuyết được kể lại ở Hà Giang qua rất nhiều thế hệ. Đến địa phận xã Cán Tỷ (huyện Quản Bạ, cách TP Hà Giang 70 km), Quốc lộ 4C chạy men theo bờ sông Miện, một phụ lưu của sông Lô. Khu vực này còn được gọi là hẻm vực sông Miện vì hai bên là những vách núi đá dựng đứng. Gồm hai dãy tường thành cắt ngang qua hai bờ sông Miện, thành cổ Cán Tỷ là một công trình quân sự đồ sộ được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Quốc lộ 4C nhìn từ thành cổ Cán Tỷ. Trục quay sợi tại sân nhà của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cán Tỷ. Bên cạnh những cảnh quan kỳ vĩ, du khách đi trên Quốc lộ 4C cũng có cơ hội khám phá đời sống và những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân bản địa. Các thiếu niên địa phương sử dụng xe cút kít tự chế trên Quốc lộ 4C ở huyện Yên Minh. Cảnh quan núi non nhìn từ Quốc lộ 4C, địa phận xã Na Khê, huyện Yên Minh. Nhóm phụ nữ và trẻ em gánh củi về bản Đoàn Kết, xã Na Khê. Toàn cảnh thị trấn Yên Minh, huyện lỵ của huyện Yên Minh, nhìn từ Quốc lộ 4C. Đến đây đã hoàn thành 2/3 hành trình từ TP Hà Giang đi thị trấn Đồng Văn. Tuy vậy, những điều tuyệt vời nhất vẫn nằm ở phía trước... (Mời quý độc giả đón xem phần 2). Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

