Dấu tích huyền bí về cuộc sống của người tiền sử châu Mỹ

Nằm bên trong Vườn quốc gia Francisco P. Moreno ở tỉnh Santa Cruz, Argentina, Cueva de las Manos hay "hang động có hàng nghìn bàn tay" là một chứng tích lịch sử quan trọng về đời sống của người tiền sử ở Nam Mỹ. Ảnh: La Ruta Natural. Hang nằm trên một sườn núi đá hiểm trở, sâu 24 mét, cửa vào rộng 15 mét. Nền hang bên trong dốc cao dần lên, phía bên trong độ cao của hang giảm chỉ còn hơn 2 mét. Ảnh: Fundación Rewilding Argentina. Sự nổi tiếng cũng như tên gọi của hang bắt nguồn từ vô số hình bàn tay kỳ ảo xuất hiện trên vách hang. Những tác phẩm này có niên đại khoảng từ 13.000 tới 9.500 năm trước. Ảnh: Patagon Journal. Tác giả của chúng được cho là các cư dân săn bắn - hái lượm Tehuelche trong quá khứ, những người từng sinh sống trong một khu vực rộng lớn ở khu vực. Ảnh: My Modern Met. Hình ảnh các bàn tay thường được tạo ra dựa theo bàn tay mẫu, đa số là tay trái, có lẽ vì những người vẽ tranh đã áp tai trái lên vách hang và giữ ống thổi sơn bằng tay phải. Ảnh: Tiempo Argentino. Bên cạnh các bàn tay đó còn có một số hình miêu tả con người, lạc đà không bướu, đà điểu Nam Mỹ, mèo và các loài thú khác. Ảnh: Tangol. Ngoài ra còn có một số hoa văn dạng hình học, biểu tượng Mặt trời và các cảnh săn bắn. Ảnh: Pismowidok.org. Thành phần mực vẽ có nguồn gốc từ khoáng chất. Màu sắc của các bức tranh thay đổi từ đỏ (làm từ khoáng chất hematit và maghemit) sang trắng (kaolin), đen (mangan oxit) hay vàng (natrojarosit). Ảnh: Wikipedia. Kích thước các bàn tay tương đương với tay của một cậu bé mới trưởng thành. Ảnh: Proistoria.org. Theo các nhà nghiên cứu, các tác phẩm có thể là một phần của nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành bằng cách in bàn tay vào tường của hang động được cư dân bản địa coi là thiêng liêng. Ảnh: Showcaves.com. Hang của những bàn tay đã được UNESCO công nhận là một Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Ảnh: When On Earth.

