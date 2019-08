Đảo Greenland có gì mà Tổng thống Trump muốn mua bằng được?

Vào ngày 18/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin với báo giới rằng gần đây đã thảo luận về khả năng mua đảo Greenland, xứ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ngay lập tức, thông tin muốn mua đảo Greenland của Tổng thống Trump khiến nhiều dư luận xôn xao và tò mò lý do vì sao ông có ý định này. Một số lý do được các chuyên gia đưa ra để giải mã ý định mua Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc chủ quyền Đan Mạch nhưng nằm gần Bắc Mỹ. Trong số này có việc, nhiều chuyên gia nhận định đảo Greenland rất giàu tài nguyên thiên nhiên như: quặng sắt, chì, kẽm, kim cương, vàng, các nguyên tố đất hiếm, uranium và dầu. Nhiều nguồn tài nguyên trong số này rất khó khai thác vì nằm dưới lớp đất đóng băng vĩnh cửu, tuyết phủ trắng xóa. Một lý do khác được các chuyên gia chỉ ra là Mỹ muốn mua đảo Greenland vì yếu tố địa chính trị. Cụ thể, Mỹ đã đặt căn cứ không quân Thule của nước này tại đảo Greenland. Đan Mạch và Mỹ ký hiệp một ước quốc phòng từ năm 1951. Theo nội dung hiệp ước, Đan Mạch trao cho quân đội Mỹ quyền đối với căn cứ không quân Thule ở phía bắc Greenland. Căn cứ không quân Thule được Bộ Tư lệnh không gian Không quân Mỹ (AFSPC) và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) sử dụng. Theo đó, Mỹ muốn mua đảo Greenland để gia tăng ảnh hưởng tại Bắc Cực. Thế nhưng, ý định mua đảo Greenland của Tổng thống Trump được giới chuyên gia dự đoán gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là vì ngay từ khi Tổng thống Trump nói về ý định trên, Thủ tướng Đan Mạch cho biết hòn đảo Greenland không phải để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý. Thêm nữa, Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Ane Lone Bagger phát biểu trước báo giới rằng: "Chúng tôi mở cửa kinh doanh nhưng chúng tôi không phải để bán". Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì khi tới Hà Nội (nguồn: Vietnamnet).

