Cuộc sống ở Ukraine năm 1991 qua ảnh của Peter Turnley (2)

Cô gái tại cửa hàng bán thịt trên đường phố Lvov, Ukraine năm 1991. Ảnh: Peter Turnley/ Corbis/ VCG via Getty Images. Tại quầy thu ngân của một cửa hàng rượu bia, bánh kẹo. Một công nhân tạo dáng trước lò rèn tại Nhà máy Xe buýt Lvov. Người công nhân trẻ làm việc tại Nhà máy Xe buýt Lvov. Một chiếc xe đang được hoàn thiện ở nhà máy. Một người Do Thái cao tuổi làm lễ tại thánh đường Do Thái giáo duy nhất còn hoạt động ở Lvov từ sau Thế chiến II. Dưới sự khủng bố của Đức Quốc xã, hàng chục cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở nơi đây đã đóng cửa hoặc bị phá hủy. Các tín đồ Do Thái đọc Kinh trong thánh đường ở Lvov. Bên trong một nhà thờ Chính Thống giáo ở Lvov. Nữ tín đồ Chính thống giáo tại ngôi nhà của mình ở Lvov. Nông dân di chuyển bằng xe ngựa kéo ở vùng nông thôn Ukraine. Mùa gặt ở một hợp tác xã trồng lúa mì. Mùa thu hoạch trên cánh đồng khoai tây. Các quân nhân trẻ tham gia thu hoạch khoai tây.

