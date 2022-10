Cung điện nào đáng sợ hơn cả lãnh cung trong Tử Cấm Thành?

So với trên phim ảnh, Diên Hi cung ngoài đời thực lại có nhiều khác biệt. Vị trí của cung điện này nằm tại phía Đông Nam của Đông Lục cung. Thông qua bản đồ hậu cung Tử Cấm Thành thời xưa, Diên Hi cung nằm sát một cửa thành. Vì thế xung quanh nơi đây từ thời xưa đã có nhiều người qua lại, cục diện tương đối phức tạp. Trên thực tế, tẩm cung này vốn là nơi ở của những vị phi tần không được sủng ái, ngày ngày cửa đóng then cài. Từ một số ghi chép lịch sử, Diên Hi cung còn là địa phương thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Vào giai đoạn Thanh triều ngự trị, dưới thời Khang Hi, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, cung điện đều trải qua vài lần bị cháy. Diên Hi Cung không chỉ xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng "Diên Hi công lược" mà còn nhiều lần được nhắc tới trong các tác phẩm cung đấu khác, tiêu biểu là "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Thế nhưng ngoài đời thực, cung điện này được cho là địa điểm phức tạp, không cát tường. Hầu hết chủ nhân của Diên Hi cung đều không đắc sủng và có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Ngoài Diên Hy Cung, trong Tử Cấm Thành còn tồn tại giai thoại ly kỳ đáng sợ về giếng Trân Phi. Theo một số tài liệu ghi chép, Quang Tự Hoàng đế từng vô cùng sủng ái vị phi tần Trân phi. Không chỉ xinh đẹp, thông minh, phi tử này còn có tính cách rất thẳng thắn, bộc trực, nhiều lần ra mặt đối đầu với Từ Hi Thái Hậu. Vốn đã không vừa mắt người con dâu này, Từ Hi thái hậu từ sớm đã lên kế hoạch trừ khử Trân phi. Năm 1900, liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh, Quang Tự Hoàng đế lúc đó lại không có ở kinh thành. Nhân cơ hội Hoàng đế vắng mặt, Từ Hi đã sai người đẩy Trân phi dưới giếng rồi chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành. Phải tới 1 năm sau, thi thể của vị phi tử xấu số mới được vớt lên. Kể từ đó, chiếc giếng nơi chứng kiến thảm kịch của nàng ái phi ấy đã được đặt tên là giếng Trân phi. Vào năm Dân quốc thứ 4 (1915), giếng Trân Phi được chế tác thêm hai lỗ nhỏ rồi dùng côn sắt khóa ngang, từ đó không còn được sử dụng. Ngày nay, chiếc giếng này đã trở thành địa điểm tham quan có tiếng. Thế nhưng có một số giai thoại nói rằng, du khách nào đi qua nơi đây đều cảm thấy có một luồng khí lạnh tỏa ra từ miệng giếng. Thậm chí còn có một câu chuyện rùng rợn xoay quanh địa điểm giếng Trân phi. Theo đó, ai đi qua giếng này vào ban đêm sẽ nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc. Mặc dù những lời đồn đáng sợ về giếng Trân phi chưa được ai kiểm chứng. Nhưng những giai thoại nhuốm màu sắc tâm linh huyền bí ấy càng khiến địa điểm này được nhiều người biết tới. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4).

