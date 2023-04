Cung điện bí mật nào có tới 3 lớp chìa khoá trong Tử Cấm Thành?

Nằm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành là một trong những cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới và được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Do là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh nên cung điện này ẩn chứa nhiều bí mật gây tò mò. Ngày nay, Tử Cấm Thành mở cửa đón khách tham quan với hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Tuy nhiên, một số nơi bên trong Cố Cung đóng chặt cửa, không cho du khách vào bên trong. Trong số này, đánh chú ý là Thiên Khung Bảo Điện. Không chỉ không mở cửa cho du khách ghé thăm, Thiên Khung Bảo Điện nằm ở phía Đông của Tử Cấm Thành còn gây chú ý khi có tới 3 lớp chìa khóa. Điều này xuất phát từ việc Thiên Khung Bảo Điện (trong ảnh) là một trong những cung điện quan trọng nhất trong Tử Cấm Thành. Đây là nơi thờ Hạo Thiên Đại đế nên các hoàng đế thường xuyên tới đây tế lễ. Ban đầu, Thiên Khung Bảo Điện (trong ảnh) có tên là Huyền Khung Bảo Điện. Tuy nhiên, về sau, hoàng đế Khang Hy đã đổi tên cung điện thành Thiên Khung Bảo Điện vì cho rằng cái tên "Huyền Khung Bảo Điện" đã vi phạm vào tên cấm kỵ của nhà vua. Các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thường lui tới Thiên Khung Bảo Điện để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. Đây cũng là nơi tổ chức lễ tế trời từ ngày 1 - 9 tháng Giêng Âm lịch. Ngoài ra, một số vị vua còn làm lễ siêu độ vong hồn ở cung điện này. Do là nơi quan trọng liên quan đến bậc đế vương nên phải cần tới 3 chiếc chìa khóa mới có thể mở cửa vào bên trong Thiên Khung Bảo Điện. Thêm nữa, bất cứ người nào ra vào Thiên Khung Bảo Điện đều được ghi chép tỉ mỉ. Các cung nữ, thái giám phụ trách dọn dẹp sạch sẽ cung điện này. Chỉ những người được nhà vua cho phép mới có thể ra vào Thiên Khung Bảo Điện. Do không mở cửa cho du khách tham quan nên nhiều người tò mò về cấu trúc bên trong Thiên Khung Bảo Điện. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

