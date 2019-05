Cực sốc nỗi bất hạnh ám ảnh cả đời Dương Quý Phi

Dương Ngọc Hoàn (tên gọi của Dương Quý Phi) bẩm sinh xinh đẹp, có khí chất hơn người và tài năng xuất chúng. Sau này, trong hôn lễ của Hàm Nghi công chúa, Ngọc Hoàn được Thọ Vương để mắt tới, trở thành Thọ Vương Phi. Ảnh: image.baidu.com. Khi mẹ của Thọ Vương cũng là phi tử được sủng ái nhất của Lý Long Cơ qua đời, Lý Long Cơ vô cùng đau khổ, có rất nhiều người đã giới thiệu Dương Ngọc Hoàn có diện mạo như tiên nữ với Hoàng đế. Chính vì thế, Lý Long Cơ liền triệu con dâu đến bên cạnh mình. Ảnh: image.baidu.com. Sau này để cầu phúc cho Thái Hậu, Dương Ngọc Hoàn phụng chỉ xuất gia. Khi trở lại hoàng cung lần nữa, thì được phong làm Dương Quý Phi, hậu cung lúc này lại không lập Hoàng hậu, nên địa vị của Dương Quý Phi không khác gì Hoàng hậu. Vậy tại sao là người từng hầu hạ hai đời chồng, Dương Quý Phi lại chưa từng mang thai? Ảnh: image.baidu.com. Trước tiên phải loại trừ nguyên nhân từ hai người chồng là Thọ Vương và Đường Minh Hoàng, bởi hai người này đều có rất đông con nhưng lại không phải do Dương Ngọc Hoàn sinh ra. Vậy vấn đề xuất phát từ Dương Quý Phi. Có người nói do bà quá béo nên khó có con, lại có người nói do bà nghiện rượu nên không thể mang thai. Ảnh: image.baidu.com. Nhưng những điều trên chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ. Mọi người đều biết tuy Dương Ngọc Hoàn rất đẹp nhưng lại có một nhược điểm là cơ thể có mùi hôi. Để giấu đi mùi cơ thể, Dương Quý Phi phải tắm bằng cánh hoa, và phải dùng một loại hương liệu là Hương Cơ Hoàn. Ảnh: image.baidu.com. Loại thuốc này không chỉ giúp cơ thể có mùi thơm mà còn có thể làm trắng da. Đương nhiên đồ vật tốt như thế này, thì Dương Quý Phi không thể bỏ qua và Lý Long Cơ cũng rất mê đắm mùi hương này. Và trong loại thuốc này có chứa một chất đó chính là xạ hương. Xạ hương gây ra việc khó mang thai của phụ nữ. Ảnh: image.baidu.com. Dương Ngọc Hoàn biết rõ điều này nhưng bà không còn cách nào khác, bởi Lý Long Cơ đã quá yêu thích mùi hương này. Và để có được sự sủng ái lâu dài, đồng thời che giấu mùi hôi cơ thể nên không thể dừng thuốc. Chính vì thế Dương Quý Phi cả đời không thể mang thai và sinh con. Ảnh: image.baidu.com.

Dương Ngọc Hoàn (tên gọi của Dương Quý Phi) bẩm sinh xinh đẹp, có khí chất hơn người và tài năng xuất chúng. Sau này, trong hôn lễ của Hàm Nghi công chúa, Ngọc Hoàn được Thọ Vương để mắt tới, trở thành Thọ Vương Phi. Ảnh: image.baidu.com. Khi mẹ của Thọ Vương cũng là phi tử được sủng ái nhất của Lý Long Cơ qua đời, Lý Long Cơ vô cùng đau khổ, có rất nhiều người đã giới thiệu Dương Ngọc Hoàn có diện mạo như tiên nữ với Hoàng đế. Chính vì thế, Lý Long Cơ liền triệu con dâu đến bên cạnh mình. Ảnh: image.baidu.com. Sau này để cầu phúc cho Thái Hậu, Dương Ngọc Hoàn phụng chỉ xuất gia. Khi trở lại hoàng cung lần nữa, thì được phong làm Dương Quý Phi, hậu cung lúc này lại không lập Hoàng hậu, nên địa vị của Dương Quý Phi không khác gì Hoàng hậu. Vậy tại sao là người từng hầu hạ hai đời chồng, Dương Quý Phi lại chưa từng mang thai? Ảnh: image.baidu.com. Trước tiên phải loại trừ nguyên nhân từ hai người chồng là Thọ Vương và Đường Minh Hoàng, bởi hai người này đều có rất đông con nhưng lại không phải do Dương Ngọc Hoàn sinh ra. Vậy vấn đề xuất phát từ Dương Quý Phi. Có người nói do bà quá béo nên khó có con, lại có người nói do bà nghiện rượu nên không thể mang thai. Ảnh: image.baidu.com. Nhưng những điều trên chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ. Mọi người đều biết tuy Dương Ngọc Hoàn rất đẹp nhưng lại có một nhược điểm là cơ thể có mùi hôi. Để giấu đi mùi cơ thể, Dương Quý Phi phải tắm bằng cánh hoa, và phải dùng một loại hương liệu là Hương Cơ Hoàn. Ảnh: image.baidu.com. Loại thuốc này không chỉ giúp cơ thể có mùi thơm mà còn có thể làm trắng da. Đương nhiên đồ vật tốt như thế này, thì Dương Quý Phi không thể bỏ qua và Lý Long Cơ cũng rất mê đắm mùi hương này. Và trong loại thuốc này có chứa một chất đó chính là xạ hương. Xạ hương gây ra việc khó mang thai của phụ nữ. Ảnh: image.baidu.com. Dương Ngọc Hoàn biết rõ điều này nhưng bà không còn cách nào khác, bởi Lý Long Cơ đã quá yêu thích mùi hương này. Và để có được sự sủng ái lâu dài, đồng thời che giấu mùi hôi cơ thể nên không thể dừng thuốc. Chính vì thế Dương Quý Phi cả đời không thể mang thai và sinh con. Ảnh: image.baidu.com.