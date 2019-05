Cực nóng: Bí ẩn thi hài Leonardo da Vinci được giải mã?

Trong hơn 2 thế kỷ qua, thi hài của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci là một bí ẩn lớn. Mới đây, các chuyên gia cho biết đã có trong tay căn cứ quan trọng nhất để so kết quả DNA xem bộ hài cốt được tìm thấy có phải là của da Vinci hay không. Những lọn tóc quan trọng này trước đây nằm trong một bộ sưu tập tư nhân tại Mỹ. Chúng lần đầu tiên được trưng bày công khai tại nơi danh họa da Vinci chào đời ở Tuscany. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra hậu duệ còn sống của danh họa thiên tài da Vinci đến ngày nay. DNA của họ sẽ được các chuyên gia so sánh với mẫu được lấy từ lọn tóc quý hiếm trên cũng như bộ hài cốt được cho là thuộc về da Vinci. "Chúng tôi đã tìm thấy những lọn tóc được gắn với lịch sử. Những lọn tóc này vẫn còn là bí mật cho đến tận bây giờ trong một bộ sưu tập của Mỹ, sẽ được trưng bày lần đầu tiên cùng với các tài liệu chứng thực nguồn gốc của nó. Di tích này là những gì chúng tôi cần để làm cho nghiên cứu lịch sử vững chắc hơn từ quan điểm khoa học”, nhà sử học Alessandro Vezzosi và Agnese Sabato cho biết. Trước đó, sau khi qua đời vào ngày 2/5/1519, Leonardo da Vinci được chôn cất tại Nhà thờ Saint-Florentin. Tuy nhiên, vào cuối Cách mạng Pháp, nhà nguyện chứa hài cốt của danh họa này rơi vào tình trạng hư hỏng đến nỗi một kỹ sư do hoàng đế Napoleon bổ nhiệm tuyên bố thi hài của da Vinci đã biến mất. Đến năm 1807, nhà nguyện bị phá hủy với phần đồ đá còn lại được tái sử dụng để sửa chữa sau này. Vào năm 1863, tiểu thuyết gia người Pháp Arsène Houssaye báo cáo về việc khai quật được một bộ hài cốt hoàn chỉnh từ nền móng của nhà nguyện trước đây. Bộ xương này về sau được nhiều người cho rằng thuộc về Leonardo da Vinci nhưng không có căn cứ rõ ràng. Phải đến năm 2016, chuyên gia Vezzosi và cộng sự đã tiết lộ rằng họ đã lần theo dấu vết của gia đình Leonardo, liên kết đến 35 hậu duệ thời hiện đại. Hầu hết những người họ hàng này vẫn còn sống quanh vùng Tuscany mà da Vinci đã từng gọi là nhà. Do Leonardo da Vinci cả đời không kết hôn nên ông không có con cháu trực tiếp. Chính vì vậy, các nhà khoa học hy vọng kết quả kiểm tra ADN sẽ chỉ ra bộ hài cốt được tìm thấy có thực sự là của Leonardo da Vinci hay không. Mời độc giả xem video: Hé lộ chân dung đích thực nàng Mona Lisa qua xét nghiệm ADN (nguồn: VTC14).

