Cực choáng những điều quá điên rồ nhưng lại là sự thật

Một sự thật tưởng chừng là chuyện điên rồ xảy ra vào những năm 1880. Khi ấy, một con khỉ đầu chó tên Jack trở thành trợ lý của James - nhân viên tín hiệu đường sắt ở Nam Phi. James bị cụt hai chân nên đã dạy cho Jack phụ giúp anh làm công việc. Thậm chí, về sau, con khỉ Jack đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành nhân viên chính thức. Nó được trả lương 20 xu/ngày. Trong 9 năm làm việc, Jack không mắc một lỗi nào. Sự thật kỳ quái này khiến nhiều người kinh ngạc. Vào thời Trung cổ, dân gian lưu truyền quan niệm cho rằng xác ướp nghiền thành bột được dùng làm thuốc chữa nhiều căn bệnh hiệu quả. Vì vậy, một số người ở Ai Cập đã bày bán xác ướp công khai cho người mua dùng để bào chế thuốc. Do không có nhiều xác ướp nên người ta còn sử dụng cả những thi hài giả làm xác ướp. Tuy nhiên, sự thật chứng minh bột làm từ xác ướp không hề có hiệu quả chữa bệnh như quan niệm dân gian. Hiroo Onoda là người lính Nhật Bản nhất quyết giữ lòng trung thành không chịu đầu hàng mặc dù Chiến tranh thế giới 2 đã kết thúc. Theo đó, Onoda tử thủ trong rừng rậm trên đảo Lubang gần Luzon, Philippines trong suốt 29 năm. Đến năm 1974, cựu sĩ quan chỉ huy của Onoda đến tận nơi thuyết phục và tuyên bố hủy bỏ mệnh lệnh thì người lính này mới rời khỏi nơi trú ẩn để quay về quê nhà. Phi công người Mỹ Thomas Fitzpatrick gây xôn xao dư luận khi 2 lần đáp máy bay xuống đường phố ở thành phố New York. Lần đầu tiên là vào ngày 30/9/1956. Khi ấy, trong một vụ cá cược tại quán bar, Fitzpatrick nói rằng có thể bay từ New Jersey đến New York trong 15 phút. Vì vậy, Fitzpatrick đánh cắp một máy bay ở sân bay và bay đến New York rồi hạ cánh gần quán bar. Hai năm sau, một nhân viên pha chế ở quán bar khác không tin câu chuyện trên của Fitzpatrick. Do vậy, ông lần nữa đánh cắp máy bay và thực hiện chuyến bay mạo hiểm như lần trước. Lần này, Fitzpatrick bị kết án 6 tháng tù. Chim cánh cụt Grape-kun ở sở thú Tobu, tỉnh Saitama, Nhật Bản nổi tiếng thế giới khi "phải lòng" một tấm bìa các tông với hình nhân vật Hululu - nàng cánh cụt được nhân hóa từ bộ phim hoạt hình Kemono Friends. Mỗi ngày, chim cánh cụt Grape-kun đều ngẩn ngơ ngắm nhìn chằm chằm "nàng" cánh cụt trên tấm bìa các tông mỗi ngày.

