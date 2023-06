Có gì hot trên đường từ TP HCM đi Đà Lạt?

Nằm cách TP HCM khoảng 300 km, Đà Lạt là điểm đến rất được ưa chuộng của cư dân thành phố lớn nhất Việt Nam. Nếu đi từ TP HCM đến Đà Lạt bằng xe cá nhân, các vị lữ khách có thể ghé thăm khá nhiều địa điểm thú vị trên hành trình dài của mình. Sau khoảng 100 km đầu tiên với cảnh quan hai bên đường chủ yếu là nhà dân và khu công nghiệp, khi đến cầu La Ngà (Đồng Nai), hồ Trị An hiện ra trong tầm mắt với khu làng bè trải dài trên mặt nước. Hồ nước rộng lớn này có cảnh quan đẹp, rất thích hợp với các hoạt động dã ngoại. Đi thêm 10 km trên Quốc lộ 20, đến thị trấn Định Quán, một cảnh tượng độc đáo xuất hiện: Những khối đã to như tòa nhà nằm chồng lên nhau. Đây là một phần của danh thắng Đá Chồng Định Quán, một địa điểm tham quan rất nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai. Nằm gần ranh giới với Đồng Nai, thị trấn Ma Đa Gui (huyện lỵ của Đạ Hoai, Lâm Đồng) là điểm chính giữa của hành trình TP HCM - Đà Lạt. Tại đây, du khách có thể dừng nghỉ bên bờ hồ Ma Đa Gui, một hồ nước có cảnh quan đẹp với khí hậu cao nguyên mát mẻ. Từ thị trấn Ma Đa Gui đi thêm 30 km sẽ đến đèo Bảo Lộc, một trong những cung đường đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam. Phong cảnh hùng vĩ trên đèo sẽ khiến nhiều vị khách đến từ vùng đồng bằng không khỏi choáng ngợp. Miếu Ba Cô nằm bên một một khúc cua giữa đèo Bảo Lộc, là một địa điểm tâm linh rất nổi tiếng. Lịch sử hình thành ngôi miếu này bắt đầu từ một vụ tai nạn làm ba cô sinh viên tử nạn năm 1975, khi xe lao xuống vực trên đường về quê nhà Bảo Lộc... Hết đèo Bảo Lộc, đi thêm 23 km nữa sẽ đến thành phố Bảo Lộc. Là một thành phố du lịch hấp dẫn không kém gì Đà Lạt, Bảo Lộc có khí hậu ôn hòa và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Những điểm đến "hot" ở thành phố này là thác Đamb'ri, hồ Nam Phương, chùa Linh Quy Pháp Ấn... Nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc là điểm đến đáng giá dành cho những ai không có thời gian khám phá Bảo Lộc. Nằm ngay bên Quốc lộ 20, nhà thờ có kiến trúc rất độc đáo này được xây từ năm 1994-1999 theo đồ án của KTS Ngô Viết Thụ - người thiết kế Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Sang đến địa phận huyện Di Linh, cảnh quan thay đổi với những đồi chè, đồi cà phê trải dài đến hút tầm mắt. Tại cao nguyên Di Linh, du khách có thể dành chút thời gian thăm thác Liên Đầm, còn gọi là thác Bobla, một ngọn thác đẹp nằm ngay cạnh Quốc lộ 20. Tại huyện Đức Trọng, làng Gà Darahoa một điểm dừng chân đặc sắc trên đường về thành phố Đà Lạt. Ngôi làng này có tượng con gà trống 9 cựa cao hơn 3 mét, nặng 8 tấn, gợi nhắc về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của đôi trai gái người Cơ Ho được lưu truyền trong cộng đồng. Bên cạnh bức tượng gà khổng lồ, du khách ghé thăm làng Darahoa cũng có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Ho qua nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Tại ngôi làng nằm cạnh Quốc lộ 20 này có 60 khung dệt thủ công đang hoạt động. Nằm dưới chân đèo Prenn, cửa ngõ của Đà Lạt, thác Prenn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thành phố ngàn hoa. Còn gọi là thác Tiên Sa, dòng nước ở nơi đây đổ xuống từ độ cao 20 mét, như một dải lụa trắng giữa khu rừng nguyên sinh xanh tốt... Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

Nằm cách TP HCM khoảng 300 km, Đà Lạt là điểm đến rất được ưa chuộng của cư dân thành phố lớn nhất Việt Nam. Nếu đi từ TP HCM đến Đà Lạt bằng xe cá nhân, các vị lữ khách có thể ghé thăm khá nhiều địa điểm thú vị trên hành trình dài của mình. Sau khoảng 100 km đầu tiên với cảnh quan hai bên đường chủ yếu là nhà dân và khu công nghiệp, khi đến cầu La Ngà (Đồng Nai), hồ Trị An hiện ra trong tầm mắt với khu làng bè trải dài trên mặt nước. Hồ nước rộng lớn này có cảnh quan đẹp, rất thích hợp với các hoạt động dã ngoại. Đi thêm 10 km trên Quốc lộ 20, đến thị trấn Định Quán, một cảnh tượng độc đáo xuất hiện: Những khối đã to như tòa nhà nằm chồng lên nhau. Đây là một phần của danh thắng Đá Chồng Định Quán, một địa điểm tham quan rất nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai. Nằm gần ranh giới với Đồng Nai, thị trấn Ma Đa Gui (huyện lỵ của Đạ Hoai, Lâm Đồng) là điểm chính giữa của hành trình TP HCM - Đà Lạt. Tại đây, du khách có thể dừng nghỉ bên bờ hồ Ma Đa Gui, một hồ nước có cảnh quan đẹp với khí hậu cao nguyên mát mẻ. Từ thị trấn Ma Đa Gui đi thêm 30 km sẽ đến đèo Bảo Lộc, một trong những cung đường đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam. Phong cảnh hùng vĩ trên đèo sẽ khiến nhiều vị khách đến từ vùng đồng bằng không khỏi choáng ngợp. Miếu Ba Cô nằm bên một một khúc cua giữa đèo Bảo Lộc, là một địa điểm tâm linh rất nổi tiếng. Lịch sử hình thành ngôi miếu này bắt đầu từ một vụ tai nạn làm ba cô sinh viên tử nạn năm 1975, khi xe lao xuống vực trên đường về quê nhà Bảo Lộc... Hết đèo Bảo Lộc, đi thêm 23 km nữa sẽ đến thành phố Bảo Lộc. Là một thành phố du lịch hấp dẫn không kém gì Đà Lạt, Bảo Lộc có khí hậu ôn hòa và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Những điểm đến "hot" ở thành phố này là thác Đamb'ri, hồ Nam Phương, chùa Linh Quy Pháp Ấn... Nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc là điểm đến đáng giá dành cho những ai không có thời gian khám phá Bảo Lộc. Nằm ngay bên Quốc lộ 20, nhà thờ có kiến trúc rất độc đáo này được xây từ năm 1994-1999 theo đồ án của KTS Ngô Viết Thụ - người thiết kế Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Sang đến địa phận huyện Di Linh, cảnh quan thay đổi với những đồi chè, đồi cà phê trải dài đến hút tầm mắt. Tại cao nguyên Di Linh, du khách có thể dành chút thời gian thăm thác Liên Đầm, còn gọi là thác Bobla, một ngọn thác đẹp nằm ngay cạnh Quốc lộ 20. Tại huyện Đức Trọng, làng Gà Darahoa một điểm dừng chân đặc sắc trên đường về thành phố Đà Lạt. Ngôi làng này có tượng con gà trống 9 cựa cao hơn 3 mét, nặng 8 tấn, gợi nhắc về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của đôi trai gái người Cơ Ho được lưu truyền trong cộng đồng. Bên cạnh bức tượng gà khổng lồ, du khách ghé thăm làng Darahoa cũng có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Ho qua nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Tại ngôi làng nằm cạnh Quốc lộ 20 này có 60 khung dệt thủ công đang hoạt động. Nằm dưới chân đèo Prenn, cửa ngõ của Đà Lạt, thác Prenn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thành phố ngàn hoa. Còn gọi là thác Tiên Sa, dòng nước ở nơi đây đổ xuống từ độ cao 20 mét, như một dải lụa trắng giữa khu rừng nguyên sinh xanh tốt... Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.