Cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua ống kính phóng viên quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Deve Gowda tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/11/1996. Ảnh: Sondeep Shankar/Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong buổi lễ chào đón vào ngày 29/10/1997 tại Nhà Trắng ở Washington DC. Ông Giang đến Mỹ trong chuyến công du 8 ngày qua 6 thành phố khác nhau. Ảnh: JOYCE NALTCHAYAN / AFP via Getty Images.Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân gặp gỡ Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip nhìn ở bậc thềm của Cung điện Buckingham, London ngày 22/10/1999. Ảnh: DYLAN MARTINEZ/AFP via Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân bắt tay Tổng thống Pháp Jacques Chirac tại Điện Elysee ở Paris, Pháp ngày 25/10/1999. Ảnh: Pool AVENTURIER/QUIDU/Gamma-Rapho via Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vẫy chào giới truyền thông tại dinh tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela ngày 16/4/2000. Venezuela là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 12 ngày tới Mỹ Latinh của ông Giang. Ảnh: JUAN BARRETO/AFP qua Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trò chuyện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và bốn quốc gia Trung Á ở Thượng Hải, ngày 14/6/2001. Ảnh: AFP via Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il chào đón tại sân bay Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, ngày 3/9/2001. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đến đây để hội đàm với ông Kim về vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: STR/AFP via Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi tại khu Trung Nam Hải, Bắc Kinh, ngày 8/10/2001. Ảnh: ANDREW WONG/AFP via Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ George W. Bush, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung và Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi tham dự buổi chụp ảnh trong hội nghị cấp cao APEC vào ngày 21/10/2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: The Asahi Shimbun qua Getty Images. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng thống Mỹ George W. Bush vẫy tay chào sau cuộc họp báo ngày 25/10/2002 tại trang trại của ông Bush ở Crawford, Texas. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Iraq và Triều Tiên trong cuộc gặp kéo dài 90 phút. Ảnh: Rod Aydelotte-Pool/Getty Images.

