Chinh phục con đèo “mới toanh”, ngoạn mục nhất tỉnh Khánh Hòa

Nằm trên Quốc lộ 27 ở địa phận huyện Khánh Vĩnh, đèo Khánh Lê là cung đường đèo núi dài và hiểm trở nhất tỉnh Khánh Hòa. Được khởi công vào 2004 và thông xe vào cuối năm 2006, con đèo có tuổi đời khá “trẻ” này đã giúp rút ngắn gần 80 km đường đi từ Nha Trang đến Đà Lạt. Với chiều dài 29 km, đây cũng là một trong những tuyến đường đèo dài nhất Việt Nam. Ngoài tên gọi chính thức là “Khánh Lê”, đèo còn có các tên khác như đèo Omega, đèo Hòn Giao, đèo Khánh Vĩnh... Đường đèo có nhiều đoạn uốn lượn, quanh co, một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu thăm thẳm, khá nguy hiểm, nhưng cũng đem lại niềm phấn khích cho các “phượt thủ”. Hành trình “chinh phục” đèo Khánh Lê mở ra cho những vị khách phương xa cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên ngoạn mục trên từng chặng đường. Khung cảnh trên đèo sẽ khiến nhiều người bất ngờ, vì không ngờ tỉnh Khánh Hòa - vốn được biết đến như một trung tâm du lịch biển - lại có khung cảnh núi non hùng vĩ đến vậy. Chấm phá trong cảnh tượng gây choáng ngợp đó là những dòng thác nhỏ tung bọt trắng xóa nằm dọc bên đường, thường được dân phượt gọi là thác Thần Tiên. Thảm thực vật nguyên sơ hai bên đường đèo khiến những người yêu thiên nhiên như lạc vào cõi mộng. Trên đèo Khánh Lê có các cột mốc đánh dấu độ cao, là điểm "check in" nổi tiếng với cộng đồng du lịch. Có thể cảm nhận sự thay đổi của khí hậu trên từng cột mốc. Ở độ cao 500 mét, những làn gió núi mát mẻ đã xua tan khí hậu khô nóng của vùng đồng bằng. Lên đến độ cao 1.000 mét, bầu không khí mát rượi như... ngồi phòng điều hòa. Đến độ cao 1.500 mét, cảm giác se lạnh "như Đà Lạt" ập đến, dù đây mới là điểm giữa của hành trình Nha Trang - Đà Lạt. Đỉnh đèo có độ cao 1.700 mét, nằm ở ranh giới của huyện Khánh Vĩnh / tỉnh Khánh Hòa và huyện Lạc Dương / tỉnh Lâm Đồng. Địa điểm này cách Đà Lạt 60 km và Nha Trang 70 km. Để để đảm bảo an toàn khi vượt đèo Khánh Lê, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, đi chậm, quan sát thật kỹ khi đến các đoạn cua hoặc khi sương mù bao phủ... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

