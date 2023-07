Chiêm ngưỡng 3 địa danh tuyệt đẹp của Việt Nam lọt top di sản UNESCO

3 địa danh Việt Nam lọt top Di sản thế giới được UNESCO công nhận ở Đông Nam Á gồm: Vịnh Hạ Long, Hội An và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust đã nhận định rằng, không có nơi nào trên thế giới có quy mô núi đá vôi ấn tượng hơn Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long, Di sản đã tồn tại hàng triệu năm, 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và 2000. Hàng năm, vịnh Hạ Long đón hơn 4 triệu lượt khách, đóng góp 1/3 vào doanh thu du lịch của địa phương. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, và được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, là một điểm đến phong phú trong các chương trình tour du lịch Quảng Bình. Phong Nha - Kẻ Bàng là vùng có khí hậu trong lành, mát lạnh quanh năm trung bình chỉ 20 – 24 độ C được đánh giá là một trong hai vùng núi đá vôi rộng nhất thế giới, với diện tích trên 200.000 ha (trong đó, diện tích vùng lõi là 85.754 ha và một vùng đệm rộng 195.400 ha). Đặc trưng của khu vườn quốc gia này là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi với hơn 300 hang động và hệ thống các sông ngầm. Hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại, trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, chính là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhà khoa học về đây khám phá. Phố cổ Hội An là một thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, Hội An chính thức được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Từ đó du lịch Hội An đi phố cổ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà cổ, những bức tường và cả những con đường. Dù đã trải qua hàng trăm năm với biết bao biến cố nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên những nét đẹp cổ xưa, trầm mặc rêu phong trên từng mái ngói, hàng cây… >>>Mời quý độc giả xem video: Check-in mệt nghỉ tại sân bay “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.

