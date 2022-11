Chi tiết rùng mình về 4 con đường hầm ma quái nhất hành tinh

1. Đường hầm Gridley Tunel là một trong những đường hầm nổi tiếng nhất Nhật Bản, thậm chí là ở tầm vóc Thế giới dù nó hẹp và chỉ cho phép một chiều xe chạy. Lý do là bởi… hồn ma đáng sợ lẩn khuất trong đường hầm. Một hồn ma Samurai. Truyền thuyết xuất phát từ thế kỉ 16 kể rằng, một chiến binh Samurai vô danh được giao nhiệm vụ trả thủ cho cái chết của lãnh chúa đã đi qua đường hầm này. Nhưng tại chính đường hầm, anh bị đối thủ phục kích và giết chết. Và vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, linh hồn Samurai này chịu một lời nguyền: vĩnh viễn bị nhốt trong đường hầm. Hàng trăm năm bị trói buộc bởi lời nguyền đi lang thang trong đường hầm, khiến hồn ma Samurai chất chứa bao ẩn ức này trở thành nỗi ám ảnh đối với những ai phải đi qua Gridley Tunel, đặc biệt vào quãng thời gian nửa đêm. Nhiều lái xe đi qua hầm kể lại rằng họ thường xuyên trông thấy qua gương chiếu hậu một bóng đen trong trang phục truyền thống Samurai, thoắt ẩn thoắt hiện. Điều này làm họ sợ hãi đến mức không làm chủ được tay lái, khiến xe đâm thẳng vào lề đường hầm. 2. Đường hầm Moonville: Thị trấn Moonville, Ohio có lẽ bị lãng quên từ lâu nếu không có câu chuyện về đường hầm ma ám ở đây. Theo đó, đường hầm được xây dựng khi chủ đất xưa muốn tạo ra tuyến đường tắt nhằm chuyên chở than, đất sét... mưu lợi riêng cho mình. Một đường ray xung quanh đường hầm được thiết kế và nó được miêu tả gần như là một cái bẫy chết người. Nó mỏng, hẹp và khá nguy hiểm khi chỉ có một giá đỡ. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng do bị tàu đâm trúng, gần đây nhất là vào năm 1986. Giờ đây, nhiều người đồn đại, tuyến đường này không còn ai sử dụng ngoại trừ một hồn ma. Có vài câu chuyện về xuất thân của con ma này. Trong một số phiên bản có nêu, đó là một người đàn ông, ông ta say rượu, đi đường tắt về nhà và vừa lúc ấy tàu tới, ông vẫy đèn ra hiệu có người nhưng tàu đã không dừng lại. Người đàn ông đã mất được cho là vẫn ở đó, và ông luôn cố gắng vẫy xe lửa với chiếc đèn của mình. 3. Đường hầm Karak, Malaysia: Đường hầm này rất quen thuộc với người Malaysia. Nó là đường hầm 2 chiều từ Kuala Lumpur ở giữa dãy núi Titiwangsa và Genting Semba. Trên đại lộ này có rất nhiều câu chuyện tâm linh, nhưng nổi bật nhất là người phụ nữ ăn thịt người, cậu bé đi lang thang giữa đêm khuya hay những cuộc gọi bí ẩn lúc qua hầm. Năm 1990, có một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến cho 17 người thiệt mạng tại đây. Kể từ đó, hàng loạt những sự việc tâm linh xuất hiện, khiến người ta càng tin vào nơi này đã bị ma ám. 4. Đường hầm Tân Hải, Đài Loan: Tân Hải là đường hầm ma ám nổi tiếng nhất Đài Loan. Nó được xây dựng trên nghĩa trang nhưng để không làm người đi đường sợ hãi nên người ta không đặt biển báo. Thêm vào đó, lối ra là nhà tang lễ nên nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn đầu tiên là một bà lão đi bộ vào ban đêm thì bị một chiếc xe ô tô tông trúng. Xác của bà cụ được phát hiện vào ngày hôm sau. Kể từ đó, hàng loạt những vụ tai nạn xảy ra mà không rõ nguyên nhân. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4)

