Chặt phải gốc cây “rỉ máu”, Tào Tháo rước họa vào thân, mắc bệnh lạ?

Thất bại trong trận Hán Trung đã giáng một đòn "chí mạng" vào những năm tháng cuối đời của Tào Tháo. Kể từ đó, Lưu Bị dần chiếm được thế áp đảo, lãnh thổ được mở rộng. Tào Tháo sau khi mất quân phải rút khỏi Hán Trung. Sau một loạt những biến cố, gian hùng Tào Tháo đã quyết định rời Hán Trung để chuyển về Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc) xây cung điện. Nguyên nhân chuyển về Lạc Dương được cho bắt nguồn từ Quan Vũ. Tương truyền rằng, sau khi Quan Vũ qua đời, các sứ giả đã đưa đầu của ông cho Tào Tháo. Tào Tháo mở hộp đựng đầu Quan Vũ ra nhìn, thấy râu tóc dựng đứng lên, trừng mắt ra nhìn, vì vậy Tào Tháo hoảng sợ tới mức tái phát bệnh đau đầu. Sau đó, ông đã lệnh cho quân lính tổ chức một lễ tang riêng cho Quan Vũ. Tuy nhiên điều này cũng không thể làm nguôi ngoai cơn giận của bị tướng này. Đêm nào trong cung người ta cũng nghe thấy tiếng động lạ. Lâu dài, những sự kiện này khiến Tào Tháo sợ hãi, bệnh phong hàn tái phát, rồi ngày càng trở nặng. Thấy tình hình nghiêm trọng, các quan đại thần đều sợ xảy ra chuyện nên khuyên Tào Tháo nên xây cung điện mới. Tào Tháo đã ra lệnh cho người vào rừng chặt nhiều cây để xây dựng cung điện mới. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, binh lính kinh hãi khi thấy một cây sau khi bị chặt thì liền đổ máu. Ngay lập tức đã về báo cáo với Tào Tháo về hiện tượng lạ lùng này. Sau khi nghe chuyện, Ngụy Vương không tin và đích thân đến kiểm tra. Tào Tháo dùng một thanh đao sắc chặt vào cây, hậu quả là thân cây to tóe ra thứ chất lỏng như "máu", không may dính vào mặt Tào Tháo. Ngay sau đó, ông bị lâm bệnh và không qua khỏi. Tháng giêng năm 220, Tào Tháo qua đời, thọ 66 tuổi. Ông ở ngôi Ngụy vương được 5 năm. Thế tử Tào Phi lên nối ngôi Ngụy vương. Vài tháng sau, Tào Phi ép vua Hán Hiến Đế nhường ngôi, lập ra nhà Ngụy, đóng đô ở Lạc Dương. Tào Tháo được truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế, thường gọi là Ngụy Vũ Đế. Nhiều tin đồn cho rằng, Tào Tháo chặt phải gốc cây biết chảy máu đã mạo phạm thần linh. Vì vậy, ông đã bị trừng phạt, mắc căn bệnh lạ và cuối cùng qua đời. Sau khi Tào Tháo chết, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tương truyền có người nhìn thấy bóng đen vùng vẫy ở sông Chương, nhiều người đang bơi thì chết đuối ở đây. Sau khi chặn nước ở thượng lưu sông và kiểm tra, họ tìm thấy một tấm bia đá trên đó có ghi: "Lăng mộ của Tào Tháo". Mở ra ngôi mộ có đầy bảo vật quý hiếm nên nhiều người suy đoán rằng những cái chết ở sông Chương có thể là do "lời nguyền" của Tào Tháo.

