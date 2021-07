Chân dung hổ tướng triều Tây Sơn lừng lẫy với lôi long đao

Tướng Võ Văn Dũng sinh tại thôn Phú Phong, Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là Tây Sơn, Bình Định) vào năm Canh Ngọ (1750) trong một gia đình khá giả.



Từ thuở ấu thơ, ông đã có gia sư dạy văn lẫn võ trong nhà. Năm 20 tuổi, Võ Văn Dũng được lão trượng họ Lương ở Tuy Hòa nhận làm đệ tử. Tuy học chỉ mới một năm nhưng ông nhanh chóng tinh thông võ nghệ. Ông luôn luôn tâm niệm lời thầy dặn: "Học võ để phòng thân lúc cần thiết, dẹp nỗi bất bình khi cứu người, chứ không phải đấu sức khỏe tài". Võ Văn Dũng tham gia khởi nghĩa Tây Sơn từ những ngày đầu. Từ đó, tiếng tăm Võ Văn Dũng trùm khắp ba quân. Nguyễn Nhạc từng ca ngợi ông: "Phá giặc ở trong núi thì dễ / Thắng được cây đao của Võ Văn Dũng mới khó". Không chỉ là người có sức khỏe, giỏi võ nghệ, ông còn là người can đảm, mưu trí. Ông từng theo Nguyễn Huệ vào Nam đuổi Xiêm rồi ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược. Ông là tướng chỉ huy đánh quân Thanh ở đồn Khương Thượng, góp phần làm nên chiến thắng vang dội đầu xuân Kỷ Dậu (1789). Ông cùng 6 người nữa là Trần Quang Diệu, Vũ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc trở thành "Tây Sơn thất hổ tướng". Sách Nhà Tây Sơn cũng chép rằng, Võ Văn Dũng không chỉ là hổ tướng trên chiến trường mà còn là nhà ngoại giao giỏi với hai lần đi sứ nhà Thanh (các năm 1789 và 1791), thiết lập mối bang giao hòa hiếu sau chiến thắng Kỷ Dậu 1789. Khi nghe tin vua Quang Trung qua đời, Võ Văn Dũng đau lòng làm bài thơ than khóc vua trong đó có hai câu cuối: "Trời để vua ta thêm chục tuổi / Anh hào Đường, Tống hết khoa hùng". Sau khi Quang Trung mất, ông hết lòng phò tá vua trẻ Cảnh Thịnh. Chính ông là người có công loại trừ phe cánh của thái sư Bùi Đắc Tuyên lũng đoạn triều chính, gây lục đục nội bộ. Một số tài liệu cho rằng, sau này, Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu đều bị quân nhà Nguyễn bắt sống và bị vua Gia Long hành hình. Tuy nhiên, một số tài liệu khác cho rằng, ông trốn thoát về quê lẩn tránh ở vùng núi cao với người dân tộc. Một số sách sử chép rằng ông đón hai con của Nguyễn Nhạc là Văn Đức, Văn Lương và cháu nội là Văn Đẩu về nuôi, tính chuyện khôi phục nhà Tây Sơn. Tuy nhiên, sau đó ba chú cháu Văn Đức bị hại. Võ Văn Dũng đau buồn sinh bệnh, mất. Sau này hài cốt của ông được đưa về quê an táng ở Phú Mỹ, Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định. Sử sách chép rằng, khi còn sống Võ Văn Dũng nổi tiếng với cây Lôi long đao tung hoành trên chiến trường. Hiện, bài võ Lôi long đao do ông nghiên cứu, biên soạn vẫn được lưu truyền, nằm trong võ cổ truyền Việt Nam. Tương truyền, để đường Lôi long đao được nhu nhuyễn, Võ Văn Dũng thường tới thạch đồ ở Hầm Hô (Tây Sơn, Bình Định) để ngày đêm luyện tập. Những thớ đá trơn trượt là điều kiện tốt để ông luyện tấn nhẹ nhàng nhưng vững chãi đúng triết lý: Công nhẹ như lá, thủ vững như đá… Lôi long đao là bài đại đao chiêu thức phức tạp, độ khó cao nên đòi hỏi người tập luyện phải có sức khỏe dẻo dai. Duy trì tập luyện thường xuyên bài đao này giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tăng tuổi thọ.

