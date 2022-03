Chấn động "nhà tiên tri ngủ gật" dự đoán về vận mệnh thế giới

Edgar Cayce (1877-1945) là một nhà tâm linh, người có thể tiên tri về các sự kiện trong tương lai và trả lời các câu hỏi trong khi rơi vào trạng thái mê hoặc thôi miên. Không phải tất cả các dự đoán của ông đều đúng, nhưng một số lượng lớn đã xảy ra với độ chính xác rất cao… Ngày 1/1/1945, Edgar Cayce dự đoán ông sẽ được chôn cất trong 4 ngày nữa. Và ông ra đi bởi một cơn đột quỵ vào ngày 3/1/1945, ông được chôn cất tại Hopkinsville, Kentucky, nơi ông sinh ra. Suốt cuộc đời mình, nhà tiên tri Edgar Cayce đã đưa ra gần 15.000 lời tiên tri trong khi đang ngủ. Những lần tiên đoán ấy, ông cũng đề cập đến luân hồi, tiền kiếp và ông khẳng định những vấn đề mà mỗi người gặp phải đều do nhân quả từ tiền kiếp. Hiện nay, những bản tốc ký ghi lại những lời tiên tri của ông vẫn được lưu giữ cẩn thận. Trong đó, Edgar Cayce tiên tri về hướng đi tương lai của nền văn minh chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng gây hứng thú đối với rất nhiều người. Năm 1938, Edgar Cayce tiên đoán rằng: “Một phần của đền thờ vẫn có thể được phát hiện dưới đáy biển và gần biển Bimini … Có lẽ vào năm 68 hoặc 69 – không xa lắm”. Đường Bimini được phát hiện trong 1968 và Cayce nói đó là một phần của Atlantis. Nhiều người tin rằng đường Bimini thực sự là một phần của Atlantis và Edgar Cayce đã đúng trong dự đoán của ông. Năm 1939, Edgar Cayce tiên đoán 2 vị Tổng thống Mỹ sẽ qua đời khi đang đương nhiệm. Lời tiên đoán của ông trở thành hiện thực khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt chết trong văn phòng năm 1945 còn Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas tháng 11/1963. Năm 1924, Cayce dự đoán thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ vào năm 1929 đồng thời nói cho các khách hàng của mình biết làm thế nào để chuẩn bị cho sự kiện này. Ông cũng dự báo Đại Suy thoái sẽ đến ngay sau sự đổ vỡ của thị trường chứng khoán kéo dài đến mùa xuân năm 1933. Ngày 20/06/1943, Edgar Cayce đã đưa ra lời tiên đoán thời điểm bắt đầu và kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới 2. 5 ngày sau khi đưa ra lời tiên tri, quân đội phát xít Đức và quân Nga đụng độ trong trận tăng thiết giáp lớn nhất thời đại. Tháng 01/1934, Cayce nói rằng Hitler sẽ gia tăng sức mạnh để thống trị nước Đức. Tháng 08/1935, ông tiên đoán Hitler vẫn sẽ nắm quyền cho đến khi “bị đánh bại hoàn toàn bởi một cuộc chiến bên ngoài”. Cayce dự đoán vào năm 1932 rằng người Do Thái sẽ trở lại, lập lên nhà nước Israel và khuyên những người Do Thái phải coi chủ nghĩa chống Do Thái ở châu Âu là thời gian giúp hoàn thành các lời tiên tri trong Kinh thánh để họ trở lại. Quốc gia của Israel sau đó được thành lập lại vào tháng 5 năm 1948, như dự đoán của Cayce. Cayce dự đoán rằng những thay đổi trên bề mặt trái đất sẽ bắt đầu từ khoảng năm 1958 đến năm 1998. Nguyên nhân của sự thay đổi này là sự thay đổi cực từ của thế giới vào khoảng năm 2000. Theo NASA, có một cái gì đó đã làm thay đổi trường hấp dẫn trái đất, làm cho các cực từ gần nhau hơn vào năm 1998. Điều này khẳng định dự đoán thần kỳ của Cayce. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

