Câu chuyện gây sốc đằng sau những bức ảnh nổi tiếng lịch sử

Bức ảnh lịch sử được chụp vào năm 1945, biểu tượng cho niềm hạnh phúc khi chiến tranh kết thúc. Lúc này, người Mỹ ăn mừng Chiến tranh thế giới thứ II chấm dứt. Tuy nhiên thực tế thì hai nhân vật chính trong bức ảnh không hề quen biết nhau. Bức “Đôi giày mới” do nhiếp ảnh gia Gerald Waller chụp năm 1946 cho tạp chí Life (Mỹ), ghi lại hình ảnh cậu bé 6 tuổi người Áo có tên Werfel, cậu bé sống trong một trại trẻ mồ côi ở Áo, khi được Hội Chữ thập đỏ Mỹ trao tặng phần quà là một đôi giày mới với biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Bức ảnh chụp nhà phát minh người Mỹ Nikola Tesla đang ngồi trong phòng thí nghiệm, bên cạnh là một máy phát điện. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực điện hồi cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20. Cô gái da màu có tên Dorothy Counts được biết tới trong lịch sử Mỹ là cô gái da màu đầu tiên đi học tại một ngôi trường trước đó chỉ tiếp nhận học sinh da trắng. Bức ảnh trên đây do nhiếp ảnh gia Don Sturkey thực hiện, ghi lại cảnh Dorothy bị trêu chọc bởi những nam sinh da trắng. Cuộc thương lượng giữa giám đốc sở thú và một con tinh tinh đang bỏ trốn tại Belgrade, Nam Tư, năm 1988. Không ai rõ nội dung của cuộc nói chuyện này. Các thủy thủ đang chào một cựu chiến binh, Leningrad, năm 1989 Bức ảnh đầu tiên về Chernobyl vào buổi sáng khi thảm họa hạt nhân xảy ra, ngày 26 tháng 4 năm 1986. Độ nhiễu hạt trên ảnh là do ảnh hưởng của bức xạ trong không khí. Ảnh do Igor Kostin chụp. Một người làm nghề "Knocker-Up" ở London, năm 1929. Trước khi có đồng hồ báo thức, có những người sẽ được trả tiền để đánh thức khách hàng của họ đi làm, bằng cách gõ vào cửa hay cửa sổ nhà họ bằng một cây gậy. Benjamin Bowden khoe chiếc xe đạp có kiểu dáng hiện đại mang tên Spacelander của mình vào ngày 17/9/1946.Khoảnh khắc lịch sử những tù nhân Do Thái được trả tự do khi Đức Quốc xã đầu hàng hồi năm 1945. Bức ảnh này được chụp bởi một thiếu tá người Mỹ có tên Clarence L. Benjamin. Bức ảnh chụp tại giải chạy Marathon Boston tổ chức năm 1967, ở thời này, sự bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại nặng nề trong đời sống xã hội Mỹ. Trong ảnh là một phụ nữ có tên Kathrine Switzer, cô kiên trì chạy hết chặng hành trình bất kể thành viên ban tổ chức gây nhiều khó dễ nhằm mục đích khiến cô phải bỏ cuộc. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Bức ảnh lịch sử được chụp vào năm 1945, biểu tượng cho niềm hạnh phúc khi chiến tranh kết thúc. Lúc này, người Mỹ ăn mừng Chiến tranh thế giới thứ II chấm dứt. Tuy nhiên thực tế thì hai nhân vật chính trong bức ảnh không hề quen biết nhau. Bức “Đôi giày mới” do nhiếp ảnh gia Gerald Waller chụp năm 1946 cho tạp chí Life (Mỹ), ghi lại hình ảnh cậu bé 6 tuổi người Áo có tên Werfel, cậu bé sống trong một trại trẻ mồ côi ở Áo, khi được Hội Chữ thập đỏ Mỹ trao tặng phần quà là một đôi giày mới với biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Bức ảnh chụp nhà phát minh người Mỹ Nikola Tesla đang ngồi trong phòng thí nghiệm, bên cạnh là một máy phát điện. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực điện hồi cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20. Cô gái da màu có tên Dorothy Counts được biết tới trong lịch sử Mỹ là cô gái da màu đầu tiên đi học tại một ngôi trường trước đó chỉ tiếp nhận học sinh da trắng. Bức ảnh trên đây do nhiếp ảnh gia Don Sturkey thực hiện, ghi lại cảnh Dorothy bị trêu chọc bởi những nam sinh da trắng. Cuộc thương lượng giữa giám đốc sở thú và một con tinh tinh đang bỏ trốn tại Belgrade, Nam Tư, năm 1988. Không ai rõ nội dung của cuộc nói chuyện này. Các thủy thủ đang chào một cựu chiến binh, Leningrad, năm 1989 Bức ảnh đầu tiên về Chernobyl vào buổi sáng khi thảm họa hạt nhân xảy ra, ngày 26 tháng 4 năm 1986. Độ nhiễu hạt trên ảnh là do ảnh hưởng của bức xạ trong không khí. Ảnh do Igor Kostin chụp. Một người làm nghề "Knocker-Up" ở London, năm 1929. Trước khi có đồng hồ báo thức, có những người sẽ được trả tiền để đánh thức khách hàng của họ đi làm, bằng cách gõ vào cửa hay cửa sổ nhà họ bằng một cây gậy. Benjamin Bowden khoe chiếc xe đạp có kiểu dáng hiện đại mang tên Spacelander của mình vào ngày 17/9/1946. Khoảnh khắc lịch sử những tù nhân Do Thái được trả tự do khi Đức Quốc xã đầu hàng hồi năm 1945. Bức ảnh này được chụp bởi một thiếu tá người Mỹ có tên Clarence L. Benjamin. Bức ảnh chụp tại giải chạy Marathon Boston tổ chức năm 1967, ở thời này, sự bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại nặng nề trong đời sống xã hội Mỹ. Trong ảnh là một phụ nữ có tên Kathrine Switzer, cô kiên trì chạy hết chặng hành trình bất kể thành viên ban tổ chức gây nhiều khó dễ nhằm mục đích khiến cô phải bỏ cuộc. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT