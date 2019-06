Cặp con giáp hễ hợp tác là vượng phát cả đôi, tiền lộc ào ào

Tuổi Tý: Đối tác làm ăn lý tưởng nhất của người tuổi Tý, là người tuổi Sửu, Thìn, Thân. Người tuổi Tý thông minh lanh lợi, giỏi giang, nhưng làm việc lại thiếu đi sức hút; người tuổi Sửu lại cần cù chăm chỉ, quyết đoán, nhưng lại quá hướng nội, cố chấp. Hai con giáp mà kết hợp trong công việc, bổ sung những điểm yếu, sẽ tạo nên đại nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Thìn tự tin, thông minh, nếu kết hợp với người tuổi Tý có thể cùng đưa ra những sách lược kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Còn người tuổi Thân nhanh nhẹn,linh hoạt, nếu kết hợp với người tuổi Tý trong việc kinh doanh ắt sẽ có sự hợp tác suôn sẻ, thuận lợi và thành công. Tuổi Sửu: người tuổi Tý, tuổi Dậu là đối tác kinh doanh mà người tuổi Sửu nên lựa chọn. Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, quyết đoán nhưng lại quá cố chấp, còn người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, giỏi biến hóa. Sự kết hợp của hai con giáp này sẽ tạo nên một cục diện toàn mỹ và thường đem lại sự thành công to lớn. Còn người tuổi Dậu tỉ mỉ, cung rất linh hoạt nên nếu kết hợp với người tuổi Sửu trong công việc kinh doanh thì mọi sự đều hanh thông. Tuổi Dần: người tuổi Dần nhiệt tình, giỏi giao tiếp, có khả năng lãnh đạo, còn người tuổi Hợi cởi mở, nhiệt tình, hai con giáp này kết hợp trong việc làm ăn, sẽ có chung lý tưởng nên việc kinh doanh sẽ luôn suôn sẻ. Người tuổi Ngọ cũng là một đối tác lý tưởng cho người tuổi Dần, bởi con giáp này thẳng thắn, không dễ khuất phục nếu hai con giáp kết hợp với nhau sẽ tạo nên mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau nên mọi việc đều dễ dàng thành công. Còn nếu người tuổi Dần kết hợp với người tuổi Tuất sẽ tạo nên mối quan hệ cùng có lợi bởi người tuổi Tuất chân thành, đáng tin và luôn có trách nhiệm cao. Tuổi Mão: Người tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mão chính là những người rất hợp với người tuổi Mão trong công việc kinh doanh bởi người tuổi Tuất chịu khó chịu khổ, rất đáng tin cậy, người tuổi Hợi lại nhiệt tình, cởi mở, sống có quy tắc, còn người tuổi Mùi lại có tính cách hướng nội, không thích tranh chấp. Vì thế khi kết hợp với người tuổi Mão có tính cách dịu dàng, tỉ mỉ nhưng lại dễ dàng xa rời thực tế sẽ điều chỉnh được những khiếm khyết của con giáp này. Có như vậy mới tạo được một công việc kinh doanh thành công và thu được nhiều lợi nhuận. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn nhiệt tình, quyết đoán nhưng lại quá ngạo mạn, dễ nóng vội nên cần phải có người tuổi Dậu tỉ mỉ và người tuổi Tý linh hoạt trong việc làm ăn để có thể mang lại những kết quả tốt nhất. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ cần mẫn, có khả năng ứng biến và quan sát tốt, còn người tuổi Thân thông minh nhanh nhẹn, nhưng dễ bị thu hút bởi những lợi ích nhỏ trước mắt, nên người tuổi Tỵ và tuổi Thân kết hợp trong việc kinh doanh sẽ có thể cùng nhau tránh được những vấp váp và sớm gặt hái được thành công. Tuổi Ngọ: Người tuổi Mùi và tuổi Dần chính là những đối tác lý tưởng phù hợp với người tuổi Ngọ với tính cách thẳng thắn, thích kết giao bạn bè và dễ bỏ cuộc giữa đường, bởi người tuổi Mùi tỉ mỉ, chịu khó chịu khổ, người tuổi Dần hoạt bát nhiệt tình có khả năng lãnh đạo. Nếu người tuổi Ngọ kết hợp với hai con giáp trên sẽ tạo dựng được sự nghiệp kinh doanh vững chắc. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi tỉ mỉ, chịu khó chịu khổ nhưng lại quá yếu mềm nên nếu kết hợp với người tuổi Ngọ nhiệt tình, thẳng thắn, thích kết giao bạn bè và người tuổi Mão dịu dàng, dễ hòa đồng, thấu hiểu sẽ tạo nên một quan hệ vững chắc, hòa thuận và dễ dàng có được thành công trong công việc. Tuổi Thân: Người tuổi Tỵ, tuổi Tý là những con giáp có tính cách hợp với người tuổi Thân trong hợp tác kinh doanh, đầu tư bởi người tuổi Tỵ tư duy linh hoạt, sắc bén, khả năng ứng biến nhanh nhẹn, còn người tuổi Tý thông minh linh hoạt, hai tính cách này có thể bổ sung cho nhược điểm chỉ biết tham cái lợi trước mắt của người tuổi Thân nên sẽ tạo dựng nên một sự nghiệp kinh doanh thành công rực rỡ mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu rù rất nhanh nhẹn nhưng lại thiếu đi sự tỉ mỉ nên cần bổ sung tính cách tự tin, quyết đoán của người tuổi Thìn, tư duy tỉ mỉ sắc bén của người tuổi Tỵ, sự kiên nhẫn, ổn định của người tuổi Sửu do đó khi kết hợp với ba con giáp trên, chắc chắn người tuổi Dậu sẽ có sự nghiệp kinh doanh vững chắc, thuận lợi. Tuổi Tuất: người tuổi Tuất trung hậu, đáng tin cậy nhưng lại rất khó khống chế cảm xúc do đó cần kết hợp kinh doanh với người tuổi Mão và tuổi Dần. Đó là vì người tuổi Mão dịu dàng, dễ gần, lại tỉ mỉ, còn người tuổi Dần có khả năng lãnh đạo cao nên sẽ bổ trợ nhau rất nhiều trong công việc nên dễ dàng có được thành công. Tuổi Hợi: Với tính cách nhiệt tình, cởi mở, kỷ luật thì người tuổi Hợi nên hợp tác kinh doanh với người tuổi Dần có tính cách nhiệt tình, khéo léo trong giao tiếp và người tuổi Mão dịu dàng, dễ gần, tỉ mỉ thì việc kinh doanh sẽ luôn thuận lợi và suôn sẻ. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

