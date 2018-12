Càng gần Tết, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn hơn người

Theo các chuyên gia tử vi, đây là những con giáp càng gần Tết càng dễ phát tài, hậu vận may mắn sướng không ai bằng.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Từ cuối năm 2018, người tuổi Dậu đã có nhiều điều báo hiệu cho sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn sắp tới.Bên cạnh đó, phần lớn con giáp này thường thích tham gia một loại hình xổ số nhất định.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng để thành công hơn nữa, các chuyên gia khuyên tuổi Dậu nên thử sức mình trong một loại hình xổ số mới bởi khả năng trúng số độc đắc trong những ngày Tết Nguyên Đán sẽ tăng cao. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, thần Tài luôn mỉm cười với con giáp này.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, hiền lành, chịu thương chịu khó và không quá tham vọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, người tuổi Thân biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời, họ luôn tự lực cánh sinh và nhờ vào bản lĩnh vốn có của mình để gầy dựng cuộc sống như mong ước. Dù giỏi giang, tháo vác nhưng khi vận may chưa đến, tuổi Thân cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió và thử thách.

Tử vi học có nói, trong năm nay tuy rằng tuổi Thân không quá may mắn nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, vận may sẽ chuyển đổi trong thời gian tới. Cụ thể, gần đến Tết nguyên đán thì họ sẽ càng may mắn hơn, từ sự nghiệp, tiền bạc với cuộc sống tình cảm đều có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, với tinh thần vốn có, nếu như nắm bắt kịp thời có khả năng sẽ giàu có trong một đêm. Công việc suôn sẻ sẽ giúp tuổi Thân thu hút được nhiều tài lộc, tiền trong ngân hàng tăng số từng ngày.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, giỏi giang, có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình mà không cần dựa dẫm vào người khác. Những người tuổi Tý thường rất độc lập, tự chủ và có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bậc nhất. Thời gian qua, tuổi Tý vận dụng hết năng lực của mình với hy vọng đạt được thành công như mong muốn, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ đành "an binh bất động" chờ ngày tái xuất.

Tử vi học có nói, tuổi Tý cho rằng năm nay là năm không may mắn với họ nhưng trên thực tế có những cột mốc được đặt ra để họ vượt qua và tìm đến một chân trời mới. Sắp tới đây, càng gần đến Tết nguyên đán, vận may của tuổi Tý sẽ thay đổi. Từ giai đoạn này, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, giúp tài vận dồi dào. Chỉ cần bước qua năm sau, sự nghiệp tuổi Tý sẽ vẻ vang thịnh vượng, tài vận dư dả để kinh doanh, càng đầu tư càng sinh lời, nhìn chung năm sau sẽ là năm tốt của tuổi Tý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.