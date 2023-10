Cận cảnh kim tự tháp 3.000 tuổi kỳ dị của đất nước Iran

Nằm ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, kim tự tháp Chogha Zanbil là một phức hợp cổ được bảo tồn tốt nhất của nền văn minh Elamite cổ đại. Ảnh: National Geographic. Chogha trong ngôn ngữ của người Bakhtiari có nghĩa là "đồi". Đây là một trong số ít những ziggurat - một cấu trúc xây dựng cổ xưa phục vụ chiêm tinh và cúng tế ở Trung Đông cổ đại - tồn tại ngoài vùng Lưỡng Hà. Ảnh: Routes. Ziggurat là loại hình kiến trúc kiểu tầng bậc, bệ cao nọ đặt trên bệ cao kia, càng lên cao càng thu dần lại, có đường dốc trượt hoặc bậc thang thẳng góc hoặc men theo khối xây để đi lên đỉnh. Ảnh: OrientTrips. Trên đỉnh có một đền thờ nhỏ. Bậc thang có khi đi lên từ bên phải và bên trái khối xây, cũng có kiểu bậc thang xoáy trôn ốc. Ảnh: Trip.com.Ziggurat Chogha Zanbil được xây dựng vào khoảng năm 1250 TCN bởi vua Untash-Napirisha, nhằm tôn vinh thần Inshushinak, một trong những vị thần quan trọng của người Elamite. Ảnh: Kayhan life. Tên ban đầu công trình là Dur Untash, có nghĩa là "thị trấn Untash", nhưng không có nhiều người sinh sống tại đây vì cư dân chủ yếu chỉ có các linh mục. Ảnh: Wikipedia. Khu phức hợp được bảo vệ bởi ba bức tường đồng tâm. Khu vực trên cùng được hoàn toàn để dành riêng cho vị thần chính là thần Inshushinak. Ảnh: UNESCO. Khu vực này được xây dựng trên một ngôi đền vuông trước đó với các phòng lưu trữ cũng được xây dựng bởi Untash-Napirisha. Khu vực ở giữa bao gồm 11 đền thờ cho thần khác. Ảnh: UNESCO. Vật liệu xây dựng chính tại Chogha Zanbil là gạch bùn và gạch nung. Các ngôi đền được trang trí bằng gạch nung tráng men, thạch cao, đồ sứ trang trí và thủy tinh. Ảnh: خبرگزاری میراث آریا. Các lò nung được phát hiện cho thấy công việc sản xuất gạch nung và vật liệu trang trí được thực hiện ngay tại khu vực xây dựng. Ảnh: Iran & The Iranians. Người ta tin rằng các ziggurat được xây dựng trong hai giai đoạn và chủ yếu hình dáng của nó được hình thành ở giai đoạn thứ hai. Ảnh: Britannica. Sau cái chết của vua Untash-Napirisha, các hoạt động ở kim tự tháp Chogha Zanbil vẫn được duy trì cho đến khi công trình bị đập phá và phế bỏ vào thời vua Ashurbanipal của Assyria năm 640 TCN. Ảnh: Not Just Another Book. Tàn tích này được nhà khảo cổ học Roman Ghirshman chỉ đạo khai quật trong thập niên 1950-1960. Ảnh: UNESCO. Năm 1979, Chogha Zanbil trở thành địa danh đầu tiên của Iran được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: LoveEXPLORING. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.





Nằm ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, kim tự tháp Chogha Zanbil là một phức hợp cổ được bảo tồn tốt nhất của nền văn minh Elamite cổ đại. Ảnh: National Geographic. Chogha trong ngôn ngữ của người Bakhtiari có nghĩa là "đồi". Đây là một trong số ít những ziggurat - một cấu trúc xây dựng cổ xưa phục vụ chiêm tinh và cúng tế ở Trung Đông cổ đại - tồn tại ngoài vùng Lưỡng Hà. Ảnh: Routes. Ziggurat là loại hình kiến trúc kiểu tầng bậc, bệ cao nọ đặt trên bệ cao kia, càng lên cao càng thu dần lại, có đường dốc trượt hoặc bậc thang thẳng góc hoặc men theo khối xây để đi lên đỉnh. Ảnh: OrientTrips. Trên đỉnh có một đền thờ nhỏ. Bậc thang có khi đi lên từ bên phải và bên trái khối xây, cũng có kiểu bậc thang xoáy trôn ốc. Ảnh: Trip.com. Ziggurat Chogha Zanbil được xây dựng vào khoảng năm 1250 TCN bởi vua Untash-Napirisha, nhằm tôn vinh thần Inshushinak, một trong những vị thần quan trọng của người Elamite. Ảnh: Kayhan life. Tên ban đầu công trình là Dur Untash, có nghĩa là "thị trấn Untash", nhưng không có nhiều người sinh sống tại đây vì cư dân chủ yếu chỉ có các linh mục. Ảnh: Wikipedia. Khu phức hợp được bảo vệ bởi ba bức tường đồng tâm. Khu vực trên cùng được hoàn toàn để dành riêng cho vị thần chính là thần Inshushinak. Ảnh: UNESCO. Khu vực này được xây dựng trên một ngôi đền vuông trước đó với các phòng lưu trữ cũng được xây dựng bởi Untash-Napirisha. Khu vực ở giữa bao gồm 11 đền thờ cho thần khác. Ảnh: UNESCO. Vật liệu xây dựng chính tại Chogha Zanbil là gạch bùn và gạch nung. Các ngôi đền được trang trí bằng gạch nung tráng men, thạch cao, đồ sứ trang trí và thủy tinh. Ảnh: خبرگزاری میراث آریا. Các lò nung được phát hiện cho thấy công việc sản xuất gạch nung và vật liệu trang trí được thực hiện ngay tại khu vực xây dựng. Ảnh: Iran & The Iranians. Người ta tin rằng các ziggurat được xây dựng trong hai giai đoạn và chủ yếu hình dáng của nó được hình thành ở giai đoạn thứ hai. Ảnh: Britannica. Sau cái chết của vua Untash-Napirisha, các hoạt động ở kim tự tháp Chogha Zanbil vẫn được duy trì cho đến khi công trình bị đập phá và phế bỏ vào thời vua Ashurbanipal của Assyria năm 640 TCN. Ảnh: Not Just Another Book. Tàn tích này được nhà khảo cổ học Roman Ghirshman chỉ đạo khai quật trong thập niên 1950-1960. Ảnh: UNESCO. Năm 1979, Chogha Zanbil trở thành địa danh đầu tiên của Iran được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: LoveEXPLORING. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.