Cận cảnh 10 báu vật quý giá trong lăng mộ Từ Hi Thái hậu

Một trong những báu vật quý giá trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu ở Thanh Đông Lăng là hoa sen ngọc thạch. Lúc sinh thời, vị thái hậu này thường đặt bên gối. Bảo vật này được làm từ ngọc xanh nặng khoảng 5,1 kg. Thúy ngọc cải trắng là một bảo vật được Từ Hi Thái hậu vô cùng yêu thích khi còn sống. Hiện vật này được chế tác giống hệt cây cải trắng vô cùng tinh xảo từ một hòn thúy ngọc lớn. Đây là một trong những bảo vật được tùy táng cùng Từ Hi Thái hậu sau khi bà qua đời. Phỉ thúy dưa hấu làm từ đá Tourmaline nhập từ Mỹ. Các nghệ nhân thời nhà Thanh đã chế tác khối đá quý này trông giống hệt miếng dưa hấu có vỏ xanh, ruột đỏ tươi. Từ Hi Thái hậu từng cất phỉ thúy dưa hấu trong tủ kiên cố và chỉ thỉnh thoảng lấy ra xem. Ngó sen ngọc được chế tác tuyệt đẹp. Bên trên ngó sen này còn có lá sen màu xanh mọc ra và nở ra một bông hoa sen màu hồng phấn. Bên cạnh hoa sen còn treo một số viên mã thầy màu đen. Sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, người ta đã đặt một viên Dạ Minh Châu lớn vào trong miệng của bà. Tương truyền, Dạ Minh Châu có thể tách ra thành hai khối và khi ghép lại sẽ tạo thành hình cầu. Báu vật này được cho là giúp thi hài không bị phân hủy. Thế nhưng, viên Dạ Minh Châu cùng nhiều bảo vật khác đã bị Tôn Điện Anh và đồng bọn đánh cắp vào năm 1928. Linh lung bảo tháp được chế tác từ khối ngọc tuyệt đẹp. Người thợ thủ công có tay nghề cao, làm việc vô cùng tỉ mỉ mới có thể tạo ra bảo vật tinh xảo này. Cây san hô màu đỏ tuyệt đẹp được chôn cùng Từ Hi Thái hậu. Bạng Phật (Phật ngọc trai) được tạo thành từ những viên ngọc trai để tạo thành hình dáng Phật. Sau đó, người ta đặt nó vào trong cơ thể của con trai để nó tiết ra một lớp bao xung quanh bảo vật. Sau một thời gian dài, lớp này phủ lên báu vật kia càng ngày càng dày và tạo thành một hình tượng Phật ngọc trai tuyệt đẹp. Mũ phượng có gắn 9 con phượng hoàng. Mỗi con chim phượng hoàng trong miệng đều ngậm 9 viên Dạ Minh Châu với kích thước khác nhau. Tấm chăn kinh phủ trên thi hài của Từ Hi Thái hậu được thêu 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni bằng những sợi chỉ vàng quý giá. Không những vậy, 820 viên ngọc trai được đính trên tấm chăn rộng khoảng 3m2 cũng được thêu nhiều hoa văn, tượng Phật.... Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

