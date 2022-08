Cả gan xâm phạm mộ cổ thời Tống, kẻ trộm nhận quả báo kinh hoàng

1h sáng ngày 7/3 vừa qua, một người đàn ông đã được đưa vào viện vệ sinh dịch tễ tại huyện Tập Thủy, thị trấn Trình Tại (Quý Châu, Trung Quốc) trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin được nhóm người này cung cấp, họ tự nhận mình là những người thợ mỏ, có đồng nghiệp bị hít phải khí độc khi đang làm việc dưới mỏ giếng nên đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình người đàn ông nguy kịch được chạy chữa, ba trong số sáu người đàn ông còn lại đã bất tỉnh ở ngoài phòng chờ. Biểu hiện của nhóm người lạ mặt khiến họ không khỏi hoài nghi, bởi trong khu vực thị trấn Trình Tại không có bất kỳ khu mỏ nào. Nhận thấy tính chất bất thường của sự việc, các bác sĩ tại viện đã lập tức gọi điện cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để báo cáo. Qua điều tra, nhóm người này khai nhận mình là trộm mộ, do hít phải khí độc của máy phát điện trong quá trình đào mộ nên bị trúng độc, phải nhập viện chạy chữa. Không những thế, trong địa đạo thông với hầm mộ còn một vài người đã tử vong do hít phải quá nhiều khí độc. Được biết, có ba người đã chết tại hiện trường, một người khác được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, ba người tiếp tục bị ngất trong phòng chờ, ba người còn lại đang trong quá trình điều tra, thẩm vấn. Khi đến hiện trường nơi vụ trộm xảy ra, có thể thấy những kẻ trộm mộ đã đột nhập vào bên trong bằng cách đào địa đạo từ mảnh đất trống phía sau. Nhóm trộm mộ này bắt đầu đào một hố sâu chừng 8m, sau đó tiếp tục đào địa đạo xuyên vào trong mộ. Nhưng trong quá trình đào bới, địa đạo bị chắn bởi một tảng đá tương đối lớn. Để phá bỏ tảng đá này, nhóm trộm mộ bắt buộc phải dùng tới một chiếc máy phát điện. Do máy phát có âm thanh tương đối lớn, họ đã nghĩ ra biện pháp "cách âm" bằng cách dùng chăn bông bọc lấy phần động cơ của máy nhằm giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, chính hành động này đã khiến cho không khí trong địa đạo khó lưu thông, tạo điều kiện cho khí độc tụ tập. Mười tên trộm mộ này đã hít phải khí độc, dẫn tới kết quả người thì tử vong tại chỗ, kẻ thì nguy kịch trên giường bệnh. Ngôi mộ bị những tên mộ tặc đột nhập có niên đại từ thời nhà Tống, đã được công nhận là di tích lịch sử nằm trong danh sách cần bảo vệ của quốc gia vào năm 2001. Danh tính chủ nhân của ngôi mộ vẫn chưa được tìm ra. Do có niên đại lâu đời, ngôi mộ cổ này từng một vài lần bị mộ tặc "ghé thăm" và phá hoại. Những ngôi mộ cổ là sự cám dỗ rất lớn với những tên mộ tặc, nhưng sự cám dỗ này cũng rất nguy hiểm. Mộ tặc là công việc bẩn thỉu, nguy hiểm, yêu cầu người làm phải chui trong những đường hầm nhỏ hẹp, hít thở không khí ô nhiễm, đồng thời trong khi làm còn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

