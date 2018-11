Bốn con giáp Trời ban số sướng, làm gì cũng "công thành danh toại"

Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ là người luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình vì công việc, không ngại khó, ngại khổ. Đồng thời, bẩm sinh đã mang phúc khí đặc biệt hơn người nên việc trở thành người đứng đầu trong mọi lĩnh vực là điều dễ dàng đến với con giáp này. Trong công việc, con giáp này luôn gặp may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, cho dù vấp phải những khó khăn gì nhưng cuối cùng đều chuyển hung thành cát. Con giáp này luôn được quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp phải những vấn đề phiền phức, nên người tuổi Ngọ nhất định sẽ có một tiền đồ tốt đẹp. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn muốn phát huy được khả năng làm việc của mình nhất định phải tìm được một môi trường làm việc thích hợp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải kiên trì, nhẫn nại bởi phúc khí mà con giáp này có được sẽ mang lại may mắn và thành công. Nếu biết nắm bắt những cơ hội mà phúc khí mang đến chắc chắn việc trở thành người đứng đầu trong công việc không phải là điều quá khó với con giáp này. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi thường có cuộc sống bình lặng nhưng vận quý nhân của con giáp này đặc biệt hưng vượng, những lúc dường như mất hết hi vọng thì sẽ luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ. Dưới sự dẫn dắt của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ từng bước, từng bước đạt được thành công. Lúc này, công việc của con giáp này sẽ ngày một khởi sắc, công sức bỏ ra sẽ thu lại được những kết quả tốt đẹp và được mọi người công nhận. Tuổi Sửu: Nhân duyên của người tuổi Sửu rất tốt đẹp. Do có các mối quan hệ xã hội rộng rãi nên con giáp này thường được bạn bè mang lại những cơ hội có lợi cho sự nghiệp, cuộc sống. Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt lấy cơ hội, chắc chắn tiền đồ, tiền tài của họ sẽ không ngừng mở rộng. Lúc này có muốn sống một cuộc sống bình lặng, giản đơn cũng không được bởi phúc khi bẩm sinh đã mang lại cho người tuổi Sửu cuộc sống sung túc, giàu sang. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

