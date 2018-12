Bốn con giáp đỏ bạc thắm tình dồi dào tài lộc 7 ngày tới

Tuổi Mùi: Do cung phúc tinh của người tuổi Mùi thời gian trước đây bị ảnh hưởng hung tinh “Bạo Bại” và “Tai Sát” nên vận thế xuống dốc không phanh, mọi việc trở nên khó khăn. Bảy ngày tới, do cung sự nghiệp xuất hiện cát tinh “Hồng Loan”, “Thiên Cơ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu hai, không những vậy chuyện tình cảm cũng rất ngọt ngào, hạnh phúc và không phát sinh bất cứ mâu thuẫn nào. Đồng thời, 7 ngày tới cũng là thời gian “tiền vàng” tràn ngập két của con giáp này do các khoản đầu tư trước đây đem lại lợi nhuận không nhỏ. Tuổi Thìn: Trước đây do bị hung tinh “Bạo Bại” và “Hỏa Tinh” áp chế nên tài vận đặc biệt là hoạnh tài đi xuống. Vận đen liên tục đeo bám con giáp này, thậm chí còn gây ra tình trạng “thâm hụt tiền bạc”. May mắn trong 7 ngày tới, do có cát tinh “Hồng Loan” và “Thiên Tỏa” nên tài vận hưng vượng, tiền bạc như thác nước đổ vào túi con giáp này nên áp lực về tài chính được giải tỏa hoàn toàn. Ngoài ra, những người tuổi Thìn độc thân nên biết chớp lấy cơ hội để đón nhận mối nhân duyên của cuộc đời. Tuổi Thân: Thời gian bảy ngày tới, do cung phúc đức của người tuổi Thân xuất hiện hai cát tinh là “Địa Giải” và “Hàm Trì” nên vận thế khởi sắc không ngừng đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Trong thời gian này, tình cảm lứa đôi của người tuổi Thân suôn sẻ, thuận lợi, những người đã có đôi có cặp thì tình cảm thêm viên mãn, còn những người độc thân sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân. Ngoài ra, do công việc đi lên như diều gặp gió nên thu nhập của con giáp này cũng gia tăng không ngừng, và gấp ba, gấp bốn lần. Tuổi Mão: Trong bảy ngày tới, mọi điều đen đủi của người tuổi Mão đều được hóa giải hết. Con giáp này không chỉ hanh thông trong sự nghiệp, thăng hoa trong tình cảm mà còn đại phát tài về tài vận. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

