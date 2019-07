Bốn con giáp coi chừng tiền đè sấp mặt, phát tài to đùng 49 ngày tới

Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ là người rất trọng nghĩa khí, luôn tri ân, báo đáp người đã giúp đỡ mình, do đó con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Thời gian 49 ngày tới, tài vận của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ. Tuổi Hợi: Do có cát tinh soi chiếu nên thời gian 49 ngày tới nên người tuổi Hợi vô cùng hanh thông, may mắn trong mọi mặt của cuộc sống. Thời gian này, phúc khí của người tuổi Hợi vô cùng dồi dào, tài lộ rộng mở nên con giáp này không còn phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, những cơ hội thuận lợi trong công việc cũng liên tiếp đến với người tuổi Hợi giúp cho con giáp này có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuổi Mão: Người tuổi Mão có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc do đó luôn được cấp trên cùng đồng nghiệp đánh giá cao và tin tưởng. Thời gian 49 ngày tới, người tuổi Mão sẽ giống như “hổ mọc thêm cánh”, liên tiếp đón nhận may mắn trong sự nghiệp, tiền bạc và tình cảm. Chuyện tình cảm thời gian trước đây xuống dốc không phanh thì trong thời gian này vô cùng khởi sắc, tình cảm lứa đối mặn nồng, hạnh phúc, đặc biệt đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình và bộc lộ tình cảm. Tuổi Dần: Người tuổi Dần tính cách phóng khoáng, cởi mở, không sợ mạo hiểm và là ngươi có năng lực xuất chung. Thời gian 49 ngày tới, do có cao nhân chỉ điểm cộng thêm nguồn phúc khí dồi dào nên con giáp này có thể “một bước lên trời”, có được sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp và giàu có về tài vận. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

