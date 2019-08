Bói chuẩn con số đại kỵ của 12 con giáp, không tránh xa ắt rước họa vào thân

Tuổi Tý: Người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, có khả năng thích ứng cao. Con giáp này thường vào năm Tỵ thường gặp xui xẻo về sức khỏe, tiền bạc và các mối quan hệ. Con số đại kỵ của người tuổi Tý là 5, 0. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu nhiệt tình, trung thực, cần cù tiết kiệm. Con giáp này thường gặp hung nhiều hơn cát vào năm Mùi, Dậu, Hợi. Con số đại kỵ của người tuổi Sửu là 3, 4, 5. Tuổi Dần: Người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nói dám làm, năng lực làm việc xuất sắc, trượng nghĩa trọng tình. Con giáp ngày thường gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống vào các năm Thìn, Thân, Dần. Con số đại kỵ của con giáp này là 6, 7. Tuổi Mão: Người tuổi Mão ôn hòa, nhã nhặn, tư duy nhanh nhạy, làm việc cẩn thận và có nhược điểm là đa sầu, đa cảm. Thường vào năm Sửu, Thân, Tỵ, con giáp này sẽ “vạn sự không thuận, trăm sự khó khăn” và con số đại kỵ là 1,7. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn nhiệt tình, cởi mở, chính trực có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Năm Mão, Ngọ, Dần là thời điểm kém may mắn của con giáp này. Con số cần tránh của người tuổi Thìn là 3, 8. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ là người đòi hỏi cao, tính cách mạnh mẽ. Con giáp này thường gặp nhiều điều đen đủi vào năm Dần và Sửu. Con số không may mắn của người tuổi Tỵ là 4, 8. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm. Các năm xung của con giáp này là năm Tý, năm Sửu, năm Ngọ. Con số đại kỵ là 1, 7. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi tính tình ôn hòa, lương thiện, thích giúp đỡ mọi người. Con số đại kỵ, đem lại điềm xấu của con giáp này là 2, 7. Tuổi Thân: Người tuổi Thân thông minh, phản ứng nhanh nhạy, bẩm sinh đã có tài khí tốt đẹp. Năm Tỵ, Hợi, Tuất là những năm hao tổn tài khí của con giáp này. Con số không may mắn của người tuổi Thân là 0, 9. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu cởi mở, tài hoa xuất chúng, phản ứng lanh lẹ trong mọi trường hợp. Năm khắc vận của con giáp này là năm Tý, Mão, Tỵ. Con số không may mắn là số 5, 6. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất chăm chỉ, cần cù, rất trọng nghĩa khí. Con giáp này gặp nhiều điều không may mắn vào năm Sửu và Tỵ. Con số đại kỵ là 1, 6. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi thẳng thắn, tâm địa hiền lành, lạc quan. Vào năm Dần, Dậu, Hợi mọi việc của con giáp này không thuận lợi, gặp nhiều trắc trở. Con số không cát tường của con giáp này là 5, 0. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

